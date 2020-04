Primo Maggio, Rif. Comunista: "Dalla Pandemia ad un altro mondo possibile, senza sfruttamento di persone ed ambiente"

Primo Maggio 2020: dalla Pandemia ad un altro mondo possibile ,senza sfruttamento di persone ed ambiente Il Primo Maggio 2020, a causa della Pandemia, non lo celebreremo in Piazza, ma questo non toglie nulla a questa che è Giornata di Festa e di Lotta delle Lavoratrici e dei Lavoratori, di tutte e tutti i disoccupati e precari, delle e dei migranti che aspettano regolarizzazioni che li tolgano da caporalato e dal lavoro nero,delle badanti, delle socie e soci lavoratori di tutti i settori ,destinati ad esser sottopagati per principio.

Quest'anno sarà soprattutto il Primo Maggio delle operatrici e degli operatori di Sanità ed Assistenza cui va la nostra gratitudine e solidarietà al loro annunciato stato di agitazione. Magnificati come eroi ed eroine sono in realtà forza lavoro mandata allo sbaraglio, senza protezione e senza un piano , vittime di un lucido progetto di ultra decennale smantellamento della Sanità Pubblica e dei suoi fondamenti di prevenzione e cura in nome di”meno Stato, più Mercato”, da Chiamparino a Cirio.

Ma se la Pandemia è un dramma epocale per le migliaia di vite perse, contemporaneamente è una opportunità, perchè è un avvertimento che scuote dalle fondamenta una normalità che normale non era: per distruzione ambientale e concentrazione di inquinamento nelle zone ricche dove la mortalità si è dimostrata altissima; per lo spreco di risorse in grandi opere inutili e mafiogene come il TAV che hanno sottratto risorse al welfare, all'istruzione,al trasporto pubblico di pendolari e studenti; per la folle corsa al riarmo che ha bruciato miliardi nei bombardieri F35 a Cameri, nei carrarmati ed elicotteri da combattimento, mentre mancano tamponi diagnostici, mascherine,camici,respiratori; per lo strapotere dell' industria in genere, e in particolare dell'industria agroalimentare e delle multinazionali con i loro mostruosi allevamenti intensivi e lo spargimento di veleni per ogni uso nelle falde acquifere, nel terreno, nell'aria; per i tagli irresponsabili in Sanità di ospedali,di laboratori analisi, di posti letto e posti di lavoro ad opera di destre e false sinistre anche in Piemonte da Chiamparino a Cirio,pari merito anche nella mancata costruzione di medicina di territorio e servizi domiciliari; per la privatizzazione dell'Assistenza Non sono normali ne lo smantellamento dei Diritti del Lavoro ne l'enorme concentrazione di ricchezze in poche mani mentre i salari non bastano a far fronte al costo della vita e cresce insieme a lavoro povero e precarizzato il numero di impoveriti e senza dimora per i quali Amministrazioni di destra e centrosinistra non offrono soluzioni,solo delegando alla carità privata.

Infine non è normale che mentre si muore ancora e la Fase Uno della Pandemia non si è conclusa, la Confindustria preme per riaprire, alla parola d'ordine sottaciuta “la vostra salute vale meno dei nostri profitti”. Lo dicono i Morti sul lavoro che già quest'anno sono dell'ordine di oltre 3 vite perdute ogni giorno quale sia la sicurezza sui posti di lavoro! Non è normale che i Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro siano sotto organico così come gli Ispettorati , senza strumenti essenziali. Il dopo Pandemia si gioca dunque tra riedizione della barbarie del modello sociale ed economico esistente e la costruzione di una alternativa, un modello di sviluppo che abbia le persone al centro, dove sia abolito lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'Uomo sulla Natura. Ma non ci sarà fine delle politiche liberiste ,piena occupazione e difesa ambientale senza la lotta delle Lavoratrici e Lavoratori, insieme ai movimenti popolari ed antagonisti,dal basso, perchè solo la partecipazione porta risultati ed evita svolte autoritarie. Ci sarà da affrontare la disoccupazione e non solo con giuste misure di reddito garantito e riduzione dell'orario a parità di salario, ma con un cambio di paradigma che arrivi alla riconversione della produzione per il bene comune dove settori strategici siano nazionalizzati e tolti allo strapotere delle multinazionali, dove si produca cibo sano e biologico nel rispetto degli animali con un grande investimento pubblico in manutenzione del territorio, messa in sicurezza di scuole, strade, ponti, nuova edilizia popolare per il diritto all'abitare.

La stessa Sanità dovrà tornare Pubblica, universale e di qualità, finanziata da fiscalità generale,ma soprattutto Nazionale a sancire la fine del delirio delle autonomie regionalizzate al quale anche il PD che si è accodato allegramente. Un mondo nuovo subito lo possiamo praticare da subito a partire dal ripudio delle guerre ed il ritiro dalle missioni all'estero in cui gli USA ci hanno trascinato, una politica di Pace collaborazione e solidarietà, quella che nella Pandemia abbiamo ricevuto da Cuba,Venezuela,Cina e Russia e non dall'Europa dei capitali o dagli USA stessi. In questo cammino lungo ed in salita,noi di Rifondazione Comunista ci siamo e ci saremo. In questo tempo di Pandemia siamo intervenuti prima con la denuncia del dramma delle morti degli anziani nelle Rsa e Case di Riposo in Piemonte e dalla settimana scorsa con la presentazione dell'esposto in Pretura perchè si indaghi e siano individuate le responsabilità e le mancanze di questa Amministrazione Regionale e non solo. Non smetteremo neppure di rivendicare giustizia e verità per i morti sul Lavoro e in occasione del Primo Maggio porteremo un saluto ed un rinnovato impegno al monumento “vite Spezzate dal Lavoro” posto in Via AldoMoro a Biella".