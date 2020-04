Coronavirus, costituito il gruppo di lavoro sulla riorganizzazione ospedaliera

Su iniziativa dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, stamattina la Giunta regionale ha costituito un gruppo di lavoro di esperti a supporto dello stesso Assessorato per valutare e formulare proposte finalizzate al miglioramento dell'assistenza ospedaliera. Si tratta, sul fronte ospedaliero, dell’identica operazione messa in campo nei giorni scorsi per la riorganizzazione della medicina territoriale e affidata, in quel caso, al gruppo di lavoro del professor Ferruccio Fazio.

«Per far fronte alla pandemia covid – osserva l’assessore Icardi – l’intero sistema sanitario piemontese ha subito una drastica e inevitabile riorganizzazione, che oggi va necessariamente rivista per permettere ai servizi sanitari di tornare alla normalità, mantenendo al contempo l’assistenza specifica per i pazienti covid. Sull’assistenza ospedaliera, c’è la necessità di analizzare le problematiche strutturali storicamente presenti ed evidenziate dall’emergenza coronavirus, effettuando comparazioni con l’esperienza di altre Regioni italiane, formulando proposte per l’organizzazione dell’area ospedaliera e valutando il livello di integrazione ospedale-territorio, con l’obiettivo di rendere l’offerta delle prestazioni sanitarie il più funzionale alle necessità dei cittadini».

Del nuovo gruppo di lavoro, presieduto da Giovanni Monchiero, già presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), sono stati chiamati a fare parte Valter Galante (commissario Asl Alessandria), Giovanni La Valle (commissario AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), Carlo Picco (commissario Asl Città di Torino), Daniela Kozel (direttore sanitario AO di Alessandria), Elide Azzan (direttore sanitario Asl di Novara), Giuseppe Guerra (direttore S.C. Direzione sanitaria ospedale Savigliano dell’Asl Cuneo 1), Ezio Ghigo Ezio (direttore Dipartimento area medicina generale e specialistica - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), Franca Fagioli (direttore Dipartimento patologia e cura del bambino “Regina Margherita” - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), Gianluca Aimaretti (direttore Dipartimento medicina Università Piemonte Orientale – AUO di Novara) e Daniela Ballardini (DiPSa Asl Città di Torino).

"Il Gruppo di lavoro di Monchiero e quello di Fazio – dice l’assessore Icardi – opereranno in piena sinergia e condivisione di intenti, con l’aiuto del responsabile dell’Area di supporto alla pianificazione strategica della Regione Piemonte, Paolo Vineis, e delle migliori professionalità che si intenderà coinvolgere. Contiamo di poter disporre dei nuovi piani per la riorganizzazione del Sistema sanitario regionale entro luglio".