Al Centro Don Orione di Sordevolo 25 pazienti post Covid-19 FOTO

Dopo neanche sette giorni dalla sua nascita, il centro Don Orione di Sordevolo diventa operativo. Dalla prossima settimana, la struttura, creata per supportare l'Ospedale degli Infermi nella gestione dei malati post Covid-19, potrà ospitare 25 persone dimesse dall'ospedale che, per vari motivi, non possono trascorrere la quarantena a casa.

I pazienti potranno restare nel centro per 14 giorni, trascorsi i quali il personale medico dell'Asl, in collaborazione con la casa di riposo Nostra Signora d'Oropa di Sordevolo, effettuerà un nuovo tampone: in caso di esito negativo, il paziente tornerà a casa, lasciando il posto ad un altro convalescente.

Con l'interessamento dei rappresentati biellesi in Regione Piemonte, gli assessori Elena Chiorino ed Chiara Caucino e il consigliere Michele Mosca, in un solo mese il centro Don Orione di Sordevolo è stato realizzato grazie al lavoro di squadra di Asl, Prefettura, comuni di Sordevolo e Biella, consorzi Iris e Cissabo, Protezione Civile, casa di riposo ed imprese private di Sordevolo, e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha destinato 25 mila euro all'acquisto degli arredi interni.

La diaria giornalieria dei degenti sarà in parte sostenuta, con soldi propri e raccolta fondi, dai consorzi che opereranno all'interno della struttura. "La restante parte sarà pagata dall'Unità di Crisi Regionale che ha autorizzato questo progetto. - dice il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone - Il centro Don Orione potrà svolgere un ruolo fondamentale in questo periodo di emergenza".

Il Don Orione di Sordevolo dovrebbe rimanere operativo per 3 mesi, come dichiara il commissario Asl Diego Poggio: "Questa è la vita prevista per la struttura, che resterà aperta fino a quando la situazione non sarà sotto controllo".