L’emergenza Covid-19 non ferma la solidarietà degli Amici del Volontariato di Pralungo

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, prosegue incessantemente l’attività dell’Associazione Amici del Volontariato di Pralungo. “In questa fase così complessa e convulsa, molte cose non saranno più come prima – spiegano - Tante persone sperimentano modi nuovi di vivere, come l’amicizia, i rapporti familiari. Questa crisi sanitaria ci lascia sicuramente con una sensazione di impotenza. Mai come adesso, però, non abbiamo fatto mancare il nostro aiuto, sempre mirato alle persone più fragili, con una serie di interventi. Sono anni che i volontari dell’Associazione, con dedizione e disponibilità, perseguono iniziative a favore di persone in stato di necessità. Anche in questo periodo così difficile, si è voluto accorciare il distanziamento sociale, senza andare in ordine sparso, bensì verificando “de visu” il bisogno del cittadino”.

Nel mese di aprile, i volontari dell’Associazione hanno distribuito il consueto pacco alimentare. “Tutto ciò grazie al Banco Alimentare che mensilmente fornisce le derrate e alla disponibilità della nostra Diocesi attraverso il progetto “Fra Galdino”- sottolineano - Un progetto al quale hanno aderito numerose famiglie di Pralungo, che con cadenza mensile, il terzo sabato di ogni mese, portano in chiesa, con l’impegno del parroco don Ezio, beni di prima necessità che vanno ad integrare quanto pervenuto dal Banco Alimentare”.

Per l’attività svolta in queste settimane, la presidente dell’Associazione Amici del Volontariato di Pralungo Carolina Valentino ha ringraziato tutte le persone che con generosità contribuiscono ad alleviare questo disagio: “Continuate così – conclude - Usando la metafora del Fra Galdino: ‘col poco di molti, il molto per tutti’. Solo così si rafforza la solidarietà”.