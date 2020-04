La scuola raggiunge gli allievi in Valle Cervo

Si è conclusa in questi giorni la consegna di 50 dispositivi dell'Istituto comprensivo di Andorno agli allievi che, essendone sprovvisti, non potevano seguire le lezioni on line. In attesa che i dispositivi ordinati con i fondi ministeriali arrivino la dirigente professoressa Martinelli ha fornito, in comodato d'uso, quelli che si trovavano nei vari plessi. Per completare questa operazione è stato necessario un lavoro di squadra che ha visto la disponibilità dei docenti che li hanno recuperati nelle varie sedi, del personale ATA che li ha aggiornati, dei Carabinieri di Andorno che hanno raggiunto alcune famiglie di altri comuni e di tutte e sette le amministrazioni comunali (Andorno, Campiglia, Miagliano, Pralungo, Sagliano, Tavigliano e Tollegno) che l'istituto comprende che si sono rese disponibili a fornire o distribuire le apparecchiature. Anche il presidente del consiglio di istituto, Mirco Giroldi, ha contribuito nella distribuzione.

“E' proprio vero che "La scuola non si ferma", come il titolo della rubrica attivata sul sito dell'istituto che mette in vetrina alcuni lavori prodotti nei plessi – spiega in una nota il personale scolastico - Tutti gli ordini di scuola sono impegnati con la DAD ( che nel gergo scolastico sta per Didattica A Distanza), sì tutti perché anche le materne hanno lavorato attraverso canali Youtube e le varie piattaforme come Zoom o Meet per essere vicine ai bambini e alle loro famiglie con intrattenimenti di vario genere: non sono mancati nemmeno gli irrinunciabili appuntamenti con i lavoretti per Pasqua e per la festa della mamma. L'istituto inoltre sta cercando di non trascurare nessuna delle attività programmate come ad esempio la continuità tra i bambini delle classi quinte della primaria e i loro futuri docenti della secondaria; anche il coro "Voci bianche" ha attivato su Classroom un'aula virtuale dove fornire ai giovani cantori il materiale necessario (spartiti e testi) e le istruzioni (utilizzo di cuffie, microfoni...) per poter tornare a far sentire la propria voce”.