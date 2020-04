Fase 2 a Cossato, Moggio: “Parchi e spazi bimbi chiusi. Ma cantieri pronti a ripartire”

Riaprono gli spazi verdi di Cossato ma per il momento restano chiusi gli spazi gioco dei bambini e i parchi. Questo l'orientamento del sindaco Enrico Moggio, dopo il via libero del nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che allenta alcune misure dalla giornata del 4 maggio. “Resteranno chiusi i giardini di via Repubblica, l'area verde tra via Marconi e Matteotti e il parco di Villa Berlanghino – annuncia il sindaco – L'accesso sarà consentito a quelle aree verdi di transito non recintate, usate di solito per brevi passeggiate”.

Oltre alla questione parchi, dal 4 maggio partiranno anche i lavori pubblici in città. “L'ufficio tecnico ha cominciato a contattare tutte le aziende affidatarie degli interventi – spiega Moggio – I principali cantieri in programma riprenderanno il prima possibile”. Si parla ad esempio dei lavori alle scuole elementari di Capoluogo (tinteggiatura), alla media Leonardo da Vinci (sostituzione infissi) e alla primaria di Parlamento, insieme ad un intervento al campo sportivo omonimo. Non vanno dimenticati le opere alla caserma dei Carabinieri e gli interventi al mercato coperto di Cossato. “Su quest'ultimo, dovremo programmarlo con cura e attenzione” precisa Moggio.

Infine, il primo cittadino lancia un nuovo appello ai cossatesi per il Fondo di Solidarietà Alimentare: “Abbiamo ancora bisogno dell'aiuto di tutti. Ricordo che sono fondi per l'acquisto di buoni spesa per chi ne ha assoluto bisogno. Rilancio l'invito a cittadini, aziende e associazioni”.