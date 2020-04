Esce "Casa mia", il nuovo singolo di Alicante: scritto, prodotto e mixato dal cantautore interamente in casa

Viviamo un periodo in cui si sente parlare molto di "casa", esclusivamente con l'obbligo di restarci; e così la "casa" perde quel significato positivo di dimora dal mondo esterno, di focolaio domestico in cui sentirsi protetti, di luogo di riposo dopo una giornata stancante e assume quasi il significato negativo di "prigione".

In questa canzone Alicante esorta quindi il pubblico a rivedere questa traduzione e cercare "casa sua" in persone, oggetti, animali o luoghi diversi dalle mura domestiche, a vederla in luoghi che semplicemente fanno star bene, nei posti che, appunto, possiamo chiamare "casa”.

Alicante, nome d’arte di Giacomo Aversano, classe ‘96, è un cantautore originario di Biella. Ha pubblicato per Fichissimo Dischi 3 singoli e un EP doppio. “Casa mia” su Spotify: https://open.spotify.com/album/6VVCWiNr3VGbQ4NBzX4zLr?highlight=spotify:track:5fa0AcHQXFVg9gBNJRVcIz