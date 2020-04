Economia, avviato un tavolo di confronto continuativo con gli istituti bancari. Bolli: “Subito liquidità alle imprese”

L’Unione Industriale Biellese ha avviato nei giorni scorsi un tavolo di confronto continuativo con gli istituti bancari presenti sul territorio. L’obiettivo è intraprendere un dialogo costante fra imprese e banche, incentrato sulle misure definite attraverso il decreto “Cura Italia” e il “Dl Liquidità”, affinché le risorse annunciate possano tramutarsi al più presto in effettivi finanziamenti per supportare le imprese.

A ribadire le richieste da parte delle imprese è stata Marilena Bolli, vice presidente Uib con delega all’Economia d’impresa: “La nostra preoccupazione è che le misure predisposte fino ad oggi non riescano a tradursi concretamente e in breve tempo in finanziamenti che sono vitali per le nostre imprese: sono l’ossigeno per riuscire ad andare avanti. Non sarebbe assolutamente tollerato dalle aziende che agli annunci dello scorso 8 aprile non corrisponda ora un reale sostegno finanziario. Ricordiamo, inoltre, che si tratta pur sempre di indebitamento mentre in molti Paesi europei i governi sono già intervenuti con prestiti e contributi a semplice domanda degli operatori economici”.

“Sono consapevole – aggiunge la vice presidente - che ci sono aspetti che devono essere ancora chiariti e risolti per rendere più fluida l'istruttoria e l'erogazione dei crediti per piccole e medie aziende. Mi riferisco ad un allentamento temporaneo dei criteri di valutazione del merito di credito stabiliti dall'attuale normativa bancaria, come pure un raccordo con la legge fallimentare e una sorta di "scudo penale" per le pratiche più complesse e le aziende finanziariamente più appesantite già prima di questa emergenza. Questi aspetti, però non devono essere un alibi per non intervenire, anzi, resta prioritaria la responsabilità di sostenere le aziende del nostro territorio. Ringrazio fin da ora le banche che stanno partecipando al tavolo: il loro ruolo sarà centrale non solo per gestire le pratiche di istruttoria dei finanziamenti, ma anche per definire delle linee comuni a cui le imprese possano attenersi per sveltire il più possibile l‘iter burocratico”.

Durante l'incontro sono stati evidenziati anche gli strumenti a disposizione delle imprese per l'accesso al credito. Un prezioso supporto giunge da Confidi Systema! che si è proposto come “service” per processare le pratiche di finanziamento per la garanzia diretta e fornire quindi alle banche parte dell’analisi già avviata. Inoltre, Confidi Systema! sta operando con finanziamenti per sostenere le necessità urgenti di cassa delle aziende, in attesa che sia completata la richiesta complessiva di credito garantito.

Gli esperti dell’Unione Industriale Biellese, attraverso lo Sportello Credito in collaborazione con Confidi Systema!, possono supportare le aziende nella definizione delle pratiche per l’accesso ai finanziamenti: i documenti saranno predisposti in modo che siano il più possibile completi nell’ottica delle successive valutazioni da parte degli istituti bancari. In questa attività di consulenza, l’Uib si avvale già di Bancopass, piattaforma web gratuita per gli associati, che supporta agilmente le imprese in particolare quelle di piccole e medie dimensioni e le startup, nella pianificazione finanziaria, per un accesso più veloce alle fonti di finanziamento più adatte a rispondere alle esigenze individuate.

Al primo incontro, che si è svolto in collegamento web, hanno preso parte i rappresentanti di Sella, Biverbanca Gruppo Cr Asti, Intesa Sanpaolo, BPM, Unicredit, oltre a Confidi Systema! e Uib.