Def, Pella (FI): "Investimenti a enti locali incidono su fattore tempo e su ripresa Paese"

“Alla luce dei dati previsionali per il 2020 e 2021 contenuti nel DEF in discussione durante le audizioni di questi giorni alla Camera, il quadro é devastante e, come tutti sappiamo, senza precedenti: crollo del PIL, deficit e debito record, aumento della disoccupazione, calo dell'export e dei consumi interni. Superare la fase emergenziale più acuta dipenderà in primo luogo dall’evoluzione del contagio, ma sono fondamentali le misure di sostegno per tutto il tempo e nella quantità che saranno necessari: operazione per cui si voterà uno scostamento di 55 miliardi, che Forza Italia, fin dal Decreto di marzo, aveva coerentemente quantificato in almeno 100. Oggi invece abbiamo un DEF che rimanda tutto al Decreto Aprile che, se va bene, voteremo a maggio”. A delineare il quadro il deputato e componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Roberto Pella.

“Ma un ruolo essenziale é svolto proprio dal fattore tempo sia nell'emergenza sia nei tempi di recupero: per questa ragione voglio sottolineare la necessità, condivisa da tutti gli auditi, di potenziare e rilanciare gli investimenti pubblici in maniera che interessino prioritariamente e in misura crescente gli enti territoriali - prosegue - Non si dovrà dare seguito a una tendenza che purtroppo si intravvedere all'orizzonte di una nuova centralizzazione, poiché i dati parlano chiaro: gli enti locali già nel 2019 con lo stimolo ricevuto dalla legge di bilancio e lo sblocco degli avanzi di amministrazione avevano garantito una ripresa netta dell'economia territoriale, e quindi dell'intero Paese”.

“In particolare nei settori caratterizzati da attività all’aperto, in cui è meno difficile la riconversione dei processi produttivi in funzione del distanziamento, é fondamentale riavviare le opere bloccate e riprendere la via tracciata, anche tramite una semplificazione delle procedure amministrative, uno sblocco che riguardi l'avanzo destinato, una deroga temporanea al Codice degli Appalti – spiega Pella - Il Governo, che sta compiendo scelte confuse e contraddittorie, si affidi alle risposte solide e lungimiranti che, ancora una volta, il Presidente Silvio Berlusconi ha concepito e illustrato nei suoi interventi pubblici e che Forza Italia ha ben delineato nella conferenza stampa di ieri con il Vicepresidente Tajani”.