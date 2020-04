Coronavirus. Pichetto: “Consentire riapertura servizi alla persona e incentivi attività di asporto”

"Si eviti di aggiungere l'emergenza socio-economica a quella sanitaria. Dopo due mesi è essenziale riavviare l'economia dei territori, facendolo però nel massimo rispetto delle condizioni di sicurezza. Riguardo gli esercizi che fanno ristorazione e quelli della cura per la persona si dovrebbe fare un supplemento di riflessione. Riguardo i servizi di ristorazione, in profonda crisi, va incentivata l'attività di asporto, nell'ambito però del rispetto di rigide regole sanitarie e di protezione persona. Mentre per i servizi alla persona dovrebbe essere consentita la riapertura a chi può rispettare il distanziamento sociale e le norme di igiene sanitaria. Mi appello, quindi, al senso di responsabilità di tutti, perchè non si può e non si deve restare insensibili al grido di dolore che giunge da queste categorie, perchè riaprire troppo tardi potrebbe significare per tanti non riaprire mai più". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.