Coronavirus, Apicella: "Sì al take away ma Cirio doveva essere convinto da Michele Mosca per il nulla osta?"

Lettera al direttore del ristoratore Luigi Apicella. "Leggo con stupore le dichiarazioni trionfalistiche del consigliere regionale Michele Mosca, che oggi su Facebook ci dice che, solo grazie alla lega, in città si potrà dare il via al take away per le aziende interessate. Con stupore dicevo perché mai avrei immaginato che permettere ad un’azienda di riaprire – seppur con le modalità che tutti conosciamo – fosse una iniziativa di partito. Forse che Forza Italia e Fratelli d’Italia anch’essi al governo della Regione non erano d’accordo? Forse che il governatore Cirio aveva bisogno di essere convinto da Mosca prima di dare il nulla osta?

Da queste semplici domande si capisce bene come a volte la fretta di attribuirsi un merito sia davvero cattiva consigliera se non un vero e proprio autogol. Non è facendo campagna elettorale spicciola, con tanto di simboli in prima linea, che si risolvono i problemi concreti delle tante piccole e medie aziende in città le quali devono ripartire re-inventandosi un nuovo modo di lavorare, devono fare i conti con entrate che non vi sono, con contributi che non sono arrivati, con dipendenti a casa che rischiano il posto di lavoro se non si interviene in fretta, con una burocrazia Stato/Regione/Comuni che affossa le aziende anziché aiutarle. Degli slogan come questo di Mosca, take away permesso grazie alla lega, ce ne facciamo davvero poco se poi si è lasciati da soli alle prese con tutte le difficoltà logistico/operative che dicevo. Quindi la mia domanda non politica ma da cittadino sempre al fronte è: grazie alla lega di che cosa?".

La risposta del consigliere regionale della Lega, Michele Mosca. "Mi sembra una polemica assurda perchè l'obiettivo in questo momento di crisi rimane quello di far aprire il take away. Ci siamo riusciti e ieri in tarda serata, nel confronto con il Governatore Cirio è emerso che la linea della Lega che ricordo essere la maggior azionista in consiglio regionale, è quello delle aperture ovvero una posizione che non precede ulteriori restrizioni del decereto ministeriale. Il presidente ha compreso e condiviso la nostra linea. Dal 4 maggio in Piemonte si potrà riaprire l'asporto. Luigi Apicella per dimostrare a Gentile di esistere deve scrivere qualcosa ma resta il fatto che la sua rimane una polemica sterile. Mi sembra invece un ottimo risultato per le categorie produttive e questo è quello che mi interessa. Sono in consiglio regionale per lavorare per i biellesi e i piemontesi, le polemiche le lascio agli altri".