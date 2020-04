Borriana: Il Comune progetta il banco alimentare

La settimana scorsa il Comune di Borriana ha provveduto alla terza consegna dei pacchi spesa alimentari alle persone che si trovano in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria. "Grazie alla solidarietà di tutti i nostri concittadini che, ormai da settimane, contribuiscono con la spesa alimentare! - dichiara il sindaco Francesca Guerriero - Questo ci porta a pensare ad un progetto futuro di banco alimentare, anche con cadenza mensile, che sarebbe un grande aiuto per chi vive in difficoltà".

A Borriana, inoltre, già 9 famiglie hanno beneficiato dei buoni spesa di solidarietà alimentare che si possono utizzare presso gli esercizi elencati sul sito internet del Comune. "L’importo erogato fino ad ora è pari a 1.375 euro - continua il primo cittadino. - Abbiamo consegnato direttamente agli aventi diritto un totale di 55 buoni da € 25 euro cadauno. Ricordo che si può ancora fare richiesta e che il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune. Per chi avesse necessità può conttare me o gli uffici comunali per ricevere aiuto nella compilazione, ai numeri indicati sullo stesso sito oppure sulla nostra pagina Facebook. La somma che abbiamo a disposizione è di 4.638,87 euro, che sarà implementata con le donazioni che molti cittadini stanno effettuando grazie all'iniziativa #IOCOMETE. Sarà mia cura ringraziare personalmente tutti i cittadini che stanno contribuendo per essere d’aiuto nella gestione di questa emergenza".

Il sindaco ha inoltre inviato alla cittadinanza una lettera del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che annuncia l'arrivo ai Comuni di nuove mascherine. "Si tratta di mascherine lavabili e riutilizzabili, - precisa Francesca Guerriero - che provvederemo a consegnare a domicilio".

In materia di mascherine, l'Amministrazione ne già ha distribuite 300 di tipo chirurgico, ricevute in donazione: "Per questi dispositivi, e per tutto quello che sta facendo, ringrazio Carlo Olmo, - aggiunge il primo cittadino - insieme ad Andrea Perotto e Daniele Perotto, che, con tutta la loro disponibilità, si sono messi a servizio della Comunità. Ringrazio loro e tanti altri".

Il sindaco fa il punto della situazione dell'emergenza in paese: "Il numero delle persone in quarantena a Borriana è decisamente in miglioramento, le persone a casa per il post ricovero, e chi si trova presso struttura per il post ricovero, sono in via di guarigione. Sono in attesa di essere sottoposti al terzo tampone, che verrà effettuato a breve. Siamo consapevoli che è sempre più difficile affrontare questo periodo di isolamento, ma dobbiamo essere propositivi per affrontare i mesi che verranno per uscire da questa situazione. Chi volesse scambiare anche solo una parola, avere un consiglio o un supporto può rivolgersi al centro ascolto o al nostro parroco. Non esitate, non siete soli!".