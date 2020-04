Beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro nei campi. Ora anche il Governo apre alla proposta

La proposta dell’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, di avvalersi dei beneficiari del reddito di cittadinanza per far fronte alla necessità di personale nel comparto agricoltura in vista dell’imminente stagione del raccolto, ha colto nel segno. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha infatti aperto a questa possibilità rilasciando importanti dichiarazioni a una nota agenzia di stampa. «Si può prevedere - ha detto il Ministro - per i percettori del reddito di cittadinanza, ma anche di ammortizzatori sociali, che possano accettare l'offerta di lavoro anche nel settore agricolo».

«Il Piemonte - spiega Chiorino - è stata la prima Regione a evidenziare questo tema, che riguarda uno dei settori trainanti della nostra economia, quello agricolo. Mentre qualcuno, a Roma, ipotizzava improbabili regolarizzazioni di lavoratori clandestini, noi abbiamo subito fatto presente che esistono, purtroppo, migliaia di piemontesi e di italiani che hanno perso il posto a causa della pandemia e che il lavoro nei campi, nella stagione del raccolto, avrebbe potuto rappresentare una importantissima opportunità».

«Allo stesso tempo -prosegue Chiorino - avevo sottolineato che sarebbe stato opportuno avvalersi anche dei beneficiari del reddito di cittadinanza misura che, fin dal principio, a detta dello stesso governo, era stata pensata con il fine ultimo di trovare una nuova occupazione ai percettori».

«Per tale ragione - conclude Chiorino - non posso che dirmi soddisfatta delle parole del Ministro, che ringrazio per aver accolto, di fatto, la nostra proposta. Ora mi auguro che il governo attivi in fretta tutti gli strumenti per poter davvero sostenere le imprese agricole anche con il potenziamento significativo degli addetti, in quanto il raccolto non può attendere e non possiamo permetterci il lusso di perdere nemmeno un giorno. Per quanto di sua competenza, in questo contesto, la Regione offrirà la massima collaborazione, per tutelare il comparto agricolo piemontese, le imprese e tutti i lavoratori rimasti duramente colpiti dall'emergenza coronavirus»·.