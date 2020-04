Rosazza Assicurazioni, lettera aperta ai biellesi: “Compriamo Biellese”

Sono Paolo Rosazza, titolare con mio figlio Matteo della Rosazza Assicurazioni. Dal 1993 sono Agente Generale in Biella della storica compagnia INA ASSITALIA, oggi GENERALI ITALIA in Via Pietro Micca 31.

Ho letto l’appello degli Ordini dei Professionisti Biellesi che riporto di seguito ed invito tutti i Biellesi a farlo proprio. “Acquistare prodotti e servizi biellesi, in questa fase di crisi epidemica ed economica può fare la differenza e aiutare tutti per la ripresa. Rivolgersi a professionisti, imprese, commercianti, artigiani, agricoltori della provincia di Biella per le proprie necessità, sia private che aziendali, può assumere un risvolto di pubblica utilità, di sostegno all’occupazione, di rilancio della nostra economia e di conservazione del patrimonio culturale e lavorativo che ci appartiene. E questo principio dovrebbe valere anche in futuro, a prescindere dalla crisi che stiamo vivendo e che tutti assieme supereremo.”

Anche le agenzie assicurative costituiscono una importante realtà economica ed occupazionale del Biellese, noi ad esempio diamo lavoro a più di 50 persone e chiediamo a tutti i biellesi, in particolare alle importanti ed eccellenti aziende presenti sul nostro territorio, di rivolgersi con fiducia agli assicuratori biellesi per tutte le loro esigenze. Dobbiamo fare squadra e fare sistema, stiamo vivendo giorni difficili e mai come in questo momento si sente la necessità di protezione e sicurezza: ebbene dare protezione e sicurezza è propriamente il nostro mestiere! Possiamo inoltre fornire soluzioni che consentono di avere un’alternativa di alto profilo al ricorso al Servizio Sanitario Nazionale, il cui accesso in questo periodo e nel prossimo futuro potrebbe essere contingentato e rallentato.

Rivolgetevi quindi con fiducia agli assicuratori ed agli intermediari biellesi e, se avete un broker di riferimento, chiedetegli di appoggiare i Vostri contratti alle Agenzie operanti nel biellese. Solo insieme potremo superare questo momento e solo insieme potremo dare un futuro alla nostra terra. Aiutiamo tutti gli operatori economici presenti sul territorio a crescere per poter dare opportunità di lavoro ai nostri figli, affinché non siano costretti ad abbandonare il Biellese per veder riconosciute le loro capacità.Questi sono giorni decisivi, come tutti soffriamo gli effetti della pandemia, ma se sapremo fare tesoro delle esperienze maturate, ne usciremo con una maggiore consapevolezza dell’importanza e dell’orgoglio di essere biellesi. Questo è il mio sincero augurio a tutti noi.

