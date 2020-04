Coronavirus, rinviata la cerimonia per la consegna della Stella al merito del Lavoro

Rinviata la cerimonia di consegna della Stella al merito del Lavoro. A comunicarlo, in una nota stampa ai giornali, il segretario dei Maestri del Lavoro della provincia di Biella, Liborio Schillaci: “Come ben sapete per l’effetto del pandemia causata dal Covid-19,in tutto il paese al momento le attività sono ferme sia a livello sociale che economico, con grande sofferenza da parte di tutti. In qualità di segretario provinciale è mio dovere informare che tutti i candidati a ricevere l’ambito riconoscimento della Stella al merito conferito dal Presidente della Repubblica, non sono stati dimenticati nel modo più assoluto, anzi. Purtroppo al momento della mia comunicazione non abbiamo ricevuto dalla Federazione Nazionale nessuna informativa (immaginando il perché) in merito alla manifestazione e l’ufficialità dei nominativi per la consegna dell’onorificenza. Sarà mia premura non appena riceveremo comunicazioni da Roma, unitamente al Console provinciale Roberto Pozzi, di informare tutti tempestivamente a livello personale e dettagliato per l’iter che dovremo seguire. Sicuri della comprensione colgo l’occasione per salutare i Maestri del lavoro attuali e quelli futuri, augurandoci che la pandemia venga sconfitta per ritornare alle nostra quotidianità, consapevoli che molte abitudini dovranno necessariamente essere modificate”.