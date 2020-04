couchconcert, il pianista Federico Gad Crema al concerto del 1° maggio

Venerdì primo maggio alle ore 18 proseguono gli incontri virtuali con i concerti dell'Accademia.

Protagonista di questo #couchconcert è Federico Gad Crema, allievo dei Corsi di Alto Perfezionamento della Fondazione Accademia Perosi. Classe 1999, Federico è vincitore di numerosi premi in prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali di pianoforte in Italia, Belgio, Francia, Germania, Grecia e Stati Uniti. Nel 2019 ha vinto 2º Premio, premio speciale per la migliore esecuzione del brano commissionato e premio speciale del pubblico al Concorso Internazionale “Olga Kern - OKIPC” negli Stati Uniti. Ha inoltre vinto di recente il 1° premio e il premio speciale per la migliore esecuzione del brano commissionato al Concorso Internazionale “André Dumortier - CIAD” in Belgio e 3° premio e premio speciale al Concorso Internazionale “Alessandro Casagrande” in Italia.

Continua dunque idealmente anche la SerieY dell'Accademia, dedicata proprio ai giovani talenti e alle promesse della musica classica.

Il breve approfondimento che precede il concerto con un focus su autori e brani è curato da Sandro Cappelletto, giornalista, critico musicale e autore di numerose pubblicazioni.

Federico suona su un pianoforte Fazioli. Proprio presso la sede della celebre azienda produttrice di pianoforti, a Sacile, è stato realizzato il video inedito che sarà in première alle 18 del primo maggio.

Il programma

J. S. Bach: Preludio e Fuga

L. van Beethoven: BWV 871 n.2 dal 2° libro

F. Chopin: Sonata op.10 n.3

F. Chopin: Études op.10 n.12 / op.25 n.10

F. Chopin: Scherzo n.3 op.39