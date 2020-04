Mosso in lutto per la morte dell’ex sindaco Paolo Fedeli

Si svolgeranno oggi pomeriggio, in forma strettamente privata, i funerali dell’ex sindaco di Mosso Santa Maria, Paolo Fedeli, scomparso nei giorni scorsi all’età di 95 anni. Al dolore della famiglia si stringe anche il comune di Valdilana che in una nota scrive: ““L’amministrazione comunale e i cittadini di Valdilana si uniscono con commossa riconoscenza al dolore della famiglia per la scomparsa dell’ex sindaco di Mosso Santa Maria”. Oltre all’attività amministrativa, Fedeli era stato anche imprenditore tessile e titolate della storica fabbrica Fedeli di Mosso, dove venivano prodotti tessuti.