Coronavirus, Cna e Confartigianato: "Cirio permetta il Take Away. Che differenza c'è con un tabaccaio"

Fra una settimana potrebbero nuovamente servire i loro clienti anche se esclusivamente con la formula d’asporto o comunemente chiamata "take away". Per le attività artigiane della ristorazione del Piemonte, come gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie o altri servizi di ristorazione, anche se non sarebbe un ritorno alla piena normalità, rappresenterebbe una significativa boccata d'ossigeno dopo il buio di 2 mesi di lockout.

Ma, purtroppo, tutto ciò potrebbe non accadere per le imprese del Piemonte, in quanto il Presidente Cirio ha annunciato che intende fermare la soluzione del take away, fino a data da destinarsi. La novità, proclamata domenica sera dal Premier Giuseppe Conte, che con un apposito Decreto autorizza a servire i propri clienti con la formula “d'asporto”, per ora non riguarda la regione Piemonte mentre in Toscana, Abruzzo e Veneto, queste imprese possono vendere i loro prodotti già da lunedì 27 aprile.

Per assicurare le necessarie garanzie sanitarie al consumatore, alle attività produttive è consentita la procedura per la vendita per asporto, che avviene tramite preventiva ordinazione online o telefonica e non nell’esercizio, in modo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce. Le categorie sono amareggiate ed esasperate dalla situazione che si sta verificando per il protrarsi del Lockdown. "Se i Governatori di altre regioni hanno autorizzato tale formula, anticipando, di fatto, il Presidente del Consiglio perché non farlo anche qui da noi?" tuonano Cna e Confesercenti di Biella.

Gionata Pirali, presidente di Cna Biella. "Chiediamo a Cirio di rivedere la chiusura nel settore ristorazione dell'opportunità del take away. Non capiamo questa motivazione nel momento in cui ci sono attività aperte con casistiche similari. Questo settore è uno delle aree più devastate: i primi a chiudere e a quanto pare gli ultimi ad aprire. Il take away sarebbe il primo approccio per cercare un vero inizio di ripresa per tutti. Fino ad ora esiste la consegna a domicilio ma questo vale solo per la ristorazione più strutturata e non per i piccoli. Onestamente non capiamo perchè il Premier Conte sia favorevole e il Governatore del Piemonte Cirio, no per la paura di assembramenti. Se fosse così bisognerebbe chiudere le tabaccherie, i supermercati. Iniziamo a dare respiro al settore della ristorazione e affini, vogliamo che Cirio riveda la sua decisione. Non si può dire no a prescindere".

Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella. "Siamo rammaricati di questo slittamento e chiediamo al Governatore Cirio di rivedere la sua posizione e riaprire le aziende del comparto ristorazione e similari. Col take away, senza avere il cliente all'interno del locale, ci sembra possano essere sufficientemente protetti sia l'operatore che il potenziale cliente. Le nostre aziende più piccole non sono strutturate per la vendita domiciliare. Il settore dolciario ha patito il periodo pasquale con gli artigiani che non hanno potuto vendere. Per le gelaterie è un discorso diverso: se possiamo uscire per andare nel vivaio a comprare le piante dell'orto perchè non possiamo andare a comprarci un gelato? Il take away non mette a rischio nessuno in questa Fase 2 quindi il presidente Cirio riveda la sua posizione".

Le imprese artigiane del Piemonte che operano in questi settori, secondo recenti analisi su dati UnionCamere, sono ben 89.163 di cui 19.397 del settore dolciario. Numeri che fanno riflettere.