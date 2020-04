Calano gli studenti nelle scuole biellesi. L'allarme lanciato dalla Flc Cgil

Il dato riflette la crisi economica e sociale del nostro territorio L'USR Piemonte ha comunicato i numeri degli studenti nelle nostre Scuole per il prossimo a.s. 2020/21. Da un raffronto con questo e con gli anni passati viene confermato anche per il prossimo anno un preoccupante calo degli studenti per le scuole del Biellese: -580 rispetto a questo anno! Scorporando il dato complessivo per i diversi ordini e gradi emerge il quadro seguente:

▪ Scuola Infanzia Biella: -123. Passiamo da 2.708 a 2.585 studenti con un calo del 4,54%

▪ Scuola Primaria Biella: -264. Passiamo da 6.192 a 5.928 studenti con un calo del 4,26%

▪ Scuola Media Biella: -105. Passiamo da 4.260 a 4.155 studenti con un calo del 2,46%

▪ Scuola Superiore Biella: -88. Passiamo da 6.912 a 6.824 studenti con un calo del 1,27%

Effettuiamo ora una analisi comparata regionale/provinciale sui vari ordini e gradi:

▪ Infanzia Piemonte: da 65.862 a 63.424 con un calo del 3,70% (Biella perde il 4,54%)

▪ Primaria Piemonte: da 171.679 a 167.558 con un calo del 2,40% (Biella perde il 4,26%) ▪ Medie Piemonte: da 112.186 a 112.527 con un incremento dello 0,21% (Biella perde il 2,46%)

▪ Superiori Piemonte: da 176.379 a 178.684 con un incremento dell'1,31% (Biella perde l’ 1,27%) Il calo degli degli studenti riguarda sì tutto il Piemonte, però Biella registra il calo più marcato di tutte le province.

Mentre il Piemonte nel suo insieme passa da 526.106 a 522.082 (- 4.024 studenti pari a – 0,76%) Biella passa da 20.072 a 19.492 (-580 studenti pari a -2,89%). In termini percentuali Biella perde quindi quasi quattro volte di più rispetto alla media regionale! Biella, ne abbiamo la triste ennesima conferma, è un territorio con un gravissimo problema demografico e la responsabilità non è attribuibile al solo calo delle nascite, che non viene nemmeno più compensato dai residenti extra-comunitari.

Molte famiglie, comunitarie e non, stanno abbandonando il territorio che oramai offre poche possibilità lavorative e poche speranze per il futuro. Alleghiamo al presente comunicato delle tabelle riepilogative che effettuano una comparazione anche con il dato di 5 anni fa - a.s. 2015/16. Anche nel confronto quinquennale, indicativo del trend di medio periodo, Biella è - dopo Vercelli - la seconda peggiore provincia del Piemonte. In questi 5 anni abbiamo perso 1.359 studenti pari ad una riduzione del 7,44% (il Piemonte registra una contrazione dell’ 1,70%, Biella ha quindi un dato quattro volte e mezzo peggiore della media regionale!).

Se il trend demografico sarà confermato anche nei prossimi anni il risultato sarà particolarmente deleterio per Biella. Alcuni plessi scolastici dovranno inevitabilmente chiudere, con pesantissime ricadute su tutto il territorio. Molti insegnanti e unità di personale ATA perderanno il posto di lavoro e, conseguentemente, lo stipendio. La possibilità di “spesa” delle loro famiglie calerà (fino ad azzerarsi!) e questo produrrà un ulteriore calo dei consumi, delle entrate fiscali ecc... La demografia è l'indice primario per un territorio. Visti i numeri drammatici la politica non può davvero continuare a restare ferma. Urgono immediati provvedimenti economici e sociali in assenza dei quali il nostro territorio sarà condannato a scomparire.