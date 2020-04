Preghiera del Muezzin, le perplessità di Fenoglio e Perini: “Si difenda principio di laicità dello stato”

Riceviamo e pubblichiamo:

“A fronte di quanto ci hanno scritto e comunicato contrariati numerosi cittadini, ci appelliamo al Prefetto di Biella affinché si difenda e si tuteli la libertà di culto nel principio del rispetto della libertà di tutti. E’ stata infatti concessa alla comunità islamica, dal Prefetto, la recita pubblica da parte del muezzin della preghiera islamica, diffusa con altoparlanti, venerdì nel quartiere di Chiavazza, dove i cittadini, come tutti, obbligati a restare rinchiusi nelle loro case a causa delle restrizioni da DPCM per coronavirus, con le finestre aperte favorite dal clima mite, hanno dovuto sentire monopolizzare l'etere da una preghiera che ha costretto tutti all'ascolto.

Ecco che la legittima manifestazione di qualsiasi culto non deve ledere la libertà altrui. Poiché appunto diversi cittadini ci hanno scritto riteniamo doveroso difendere questo loro diritto. E' lo stesso principio per cui la chiesa cattolica non diffonde con altoparlanti le messe domenicali, in questo periodo di impraticabilità delle chiese stesse. Riteniamo importante sia difendere il principio di laicità dello stato che la libertà dei cittadini biellesi, invitando le associazioni islamiche per la rispettabile preghiera del venerdì nel periodo di Ramadan a rivolgersi direttamente ai propri fedeli, utilizzando ciò che la tecnologia generosamente ci ha messo a disposizione, dall' "antica" radio alle piattaforme social, skype etc...

In altre parti d'Europa può essere normale che la preghiera del venerdì sia diffusa da altoparlanti posti su Minareti, come ad esempio avviene in alcune comunità dell'area balcanica in Bosnia, Kosovo o l'Albania settentrionale. Ma questo trova la sua giustificazione nella storia .... Dopo che le armate turche sconfissero la coalizione cristiana di Serbia - Bosnia e Albania nel 1389, quei territori entrarono a far parte dell'Impero Ottomano e della cultura islamica per cinquecento anni. Ma la storia della comunità islamica biellese è frutto dell' immigrazione iniziata negli anni '90. Il Biellese è stata terra di accoglienza che ha donato la dignità del lavoro, assistenza sanitaria, il diritto alla scuola, tutti i diritti civili e non ultimi quelli politici per coloro che sono diventati anche cittadini italiani”.