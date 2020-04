Valdilana, dalla frazione Cerruti la raccolta viveri per le famiglie del paese

Una raccolta viveri per le famiglie del comune di Valdilana. E' questo ciò che hanno raggiunto un gruppo di uomini e donne che, dopo aver rimesso in piedi la società cooperativa di frazione Cerruti ripristinandone gli stabili in decadenza, hanno lanciato la raccolta alimentare per dare sostegno ai loro compaesani. Solo nella frazione, una quarantina di famiglie hanno preparato una borsa che conteneva pasta, pelati, piselli, olio e altri beni di prima necessità, a lunga scadenza. Tutti i prodotti verranno distribuiti man mano in questi giorni dai volontari della Protezione Civile e dell'Aib. Ancora una volta, il popolo biellese si è mostrato solidale nei confronti di chi è in difficoltà.