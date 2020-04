Lilt Biella e Basket Femminile Biellese insieme per la prevenzione e la salute

Nonostante la quarantena e l'impossibilità di svolgere attività di gruppo, non si fermano le iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione. E così Lilt Biella e la società sportiva Basket Femminile Biellese, continuano la collaborazione volta a sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione.

"Da alcuni mesi" dice il vicepresidente del Basket Femminile Biellese Giorgio Bertucci "è nata una bellissima collaborazione tra la nostra società e Lilt Biella. Con il passare delle settimane le nostre ragazze sono state coinvolte in progetti e informative rivolte alla salute femminile. Per noi è un onore poter fare da testimonial alle iniziative di questa importante realtà biellese. Ed è un dovere diffondere, proprio tramite le nostre ragazze che sono le prime a poterne beneficiare, tutti iconsigli e le iniziative proposte dagli amici della Lilt. Oggi l'attenzione è concentrata sulla pandemia da Covid-19. Ma la gente continua ad ammalarsi anche di altre patologie. Purtroppo le malattie tumorali continuano a mietere vittime. In un momento come questo non bisogna abbassare la guardia, ma continuare con la prevenzione, con la corretta alimentazione e il giusto stile di vita. Lilt Biella sta promuovendo attività motorie che, non solo ci permettono di essere più in forma in questo momento di sedentarietà obbligata, ma soprattutto ci insegnano l'importanza di svolgere attività fisica".

E' d'obbligo quindi andare a visitare la pagina Facebook di Lilt Biella dove si possono seguire i video degli esercizi e le attività che sicuramente ci aiuteranno a stare meglio.