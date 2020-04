Crevacuore, consegnata la prima trance di bonus solidali ai cittadini

In applicazione dell'ordinanza di Protezione Civile che ha assegnato la somma di 7.941,74 euro al comune di Crevacuore, sono state attivate le procedure per l'individuazione dei nuclei famigliari più bisognosi di assistenza e si è provveduto all'erogazione della prima parte dei bonus solidali (per spesa alimentare e per beni di prima necessità, compresi i farmaci).

“In accordo con i comuni della Valsessera è stata assegnato un contributo all'Emporio Solidale di Portula di 740 euro – spiega il sindaco Ermanno Raffo - a cui il Comune ha aggiunto un ulteriore finanziamento dal proprio bilancio di 500 euro”. Sono state accolte 31 domande di nuclei familiari per complessivi 103 componenti; a questi si aggiungono 2 nuclei familiari, impossibilitati a presentare domanda di aiuto, a cui il Comune ha elargito direttamente buoni per la spesa alimentare e altri 2 nuclei a cui i Carabinieri di Crevacuore, guidati dal comandante Salvatore Casedda, hanno consegnato prodotti alimentari messi a disposizione dal Gruppo Esselunga. Infine ulteriori 2 nuclei familiari riceveranno la spesa alimentare settimanale direttamente dall'Emporio Solidale.

La seconda tranche di bonus verrà consegnata in settimana. “Si è consapevoli – conclude il primo cittadino - che l'intervento rappresenta una piccolissimo aiuto per le persone che stanno vivendo un momento critico e che necessariamente devono essere in qualche modo aiutate e per questo risulta di fondamentale importanza la funzione svolta dall'Emporio Solidale, ideato da Massimo Platini e supportato da straordinari volontari ed associazioni, come punto di riferimento e coordinamento per la gestione di questa grave emergenza”.