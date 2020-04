Corradino annuncia: “Parchi aperti a Biella dal 4 maggio”. E su Conte: “Deluso. Confusione e nessuna chiarezza” VIDEO

“Apriremo i parchi a Biella dal 4 maggio prossimo: sarà consentito a tutti di andare a spasso ma in questa fase che ci separa da quella data state tranquilli e non esagerate. Sarà consentito correre e fare attività sportiva all’aperto. Ma se si verificheranno assembramenti o comportamenti poco corretti scatterà la chiusura. Mi affido al buon senso delle persone ma in linea di massima sono stati disciplinati e attenti”. Ad annunciarlo, nella consueta diretta social sui propri canali, il primo cittadino di Biella Claudio Corradino, reduce dall’assemblea dei sindaci del territorio con i vertici dell’Asl, dove “si è fatto il punto della situazione – spiega - e messo a punto alcune idee per uscire dall’emergenza in maniera positiva”.

Nel suo intervento, non sono mancate critiche e perplessità riguardo la conferenza dell’altra sera del premier Giuseppe Conte, dove si delineavano i punti principali della Fase Due (leggi qui). “Come detto l’altro giorno dal Presidente del Consiglio, i giorni della quarantena stanno finendo – sottolinea Corradino – Ha detto cose che ho faticato a capire. Da qualche anno, faccio il mestiere di sindaco e ne ho visti di capi del Governo ma non avevo mai visto una confusione così totale, una mancanza di idee e parlare senza dire nulla. Mi ha deluso molto. Ha fatto confusione nella testa di tanti italiani e non c’è stata chiarezza”.

Anche sui buoni spesa, Corradino ha espresso la sua amarezza: “Non una parola su questo tema. Tante famiglie sono messe male. A Biella sono stati consegnati a 1036 famiglie ma ora dovremo aspettare. Cercherò di trovare qualche risorsa in Comune ma diventa difficile operare. Occorre allargare i cordoni della borsa”.