Coronavirus, sospiro di sollievo alla Casa di Riposo di Coggiola. Sindaco: “Non ci sono casi positivi”

“Durante la scorsa settimana sono stati sottoposti a tampone gli ospiti della nostra casa di riposo e gli operatori della struttura. Come confidavamo non vi sono casi positivi e quindi possiamo essere tutti soddisfatti. Però un conto era sperarlo ed un conto averne la certezza”. A scriverlo, in un post sui social, il sindaco di Coggiola Gianluca Foglia Barbisin che ha posto l’accento anche su un’altra questione: “Altre strutture simili alla nostra hanno avuto sorti molto più travagliate – si legge nella nota - Come Provincia di Biella, coordino la cabina di regia sulle RSA e strutture analoghe e vi assicuro che ci sono state diverse situazioni difficili”.

E sui casi positivi in paese, Barbisin chiarisce: “Nel nostro comune, le persone contagiate si sono ridotte notevolmente di numero e nei giorni scorsi diverse sono guarite. Attualmente abbiamo ancora tre casi di positività, che non mi risultano gravi. Speriamo che anche loro possano presto rientrare tra i guariti. Anche se la nostra regione risulta tuttora fra le più colpite, mi pare che ci siano dei segnali concreti di speranza”. Infine, sul via libera del Governo per parchi e giardini pubblici, il sindaco precisa: “Allo scoppio della pandemia, aree verdi e cimiteri erano già stati chiusi. Stiamo valutando, in questi giorni, la possibilità di riaprirli anche perché non sono luoghi soggetti ad assembramenti”.