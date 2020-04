Coronavirus, don Mario Parmigiani: "Amici runner vi presento il mio esclusivo metodo di allenamento" VIDEO

Il modo migliore per restare in forma e allenarsi, al tempo del Coronavirus, forse non esiste. Bisogna studiare un metodo, un qualcosa che permetta di scaricare le tensioni, di correre, di mantenere alto il morale, coltivare la propria passione. E allora, per un parroco appassionato di corsa su strada, cosa può inventarsi? Girare in tondo all'altare o alla chiesa è possibile ma alla fine il tratto è troppo breve. Necessita un allungamento. Così don Mario Parmigiani, in un giorno di aprile, ha avuto un'illuminazione, ha pensato e realizzato un metodo tutto "celeste": salire su e giù per il campanile della chiesa Santa Maria Assunta di Sandigliano.

Per gli amici runners sicuramente un metodo innovativo, forse un pochino "ortodosso" e impossibile da realizzare. Resta il fatto che la simpatia di don Mario, dopo aver visto questo filmato, lo trasforma in vero "mito". Comunque, per molti runner restano le rampe delle scale del condominio o di casa. Gli atleti de La Vetta Runners hanno anche organizzato una piccola competizione interna come avevamo scritto e presentato tempo fa.

La corsetta al tempo dell'emergenza Coronavirus di don Mario, chiaramente è stata eseguita quando le campane non stavano suonando, "altrimenti sarei diventato sordo" ha precisato, sorridendo, il don. Tutto questo in attesa di ritrovare gli amici runner sulle strade del Biellese in qualche competizione. Speriamo il prima possibile. Ora, è tempo di applaudire l'allenamento di don Mario Parmigiani.