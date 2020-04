Casa di riposo, parla il sindaco di Vigliano: “Il virus è rimasto fuori, ma la guardia non può essere abbassata”

“Uno tsunami ha travolto le RSA. Abbiamo vissuto giorni di apprensione riferendosi al possibile rischio di contagi nella casa di riposo Florindo Comotto di Vigliano Biellese. Il virus è rimasto fuori, ma la guardia non può essere abbassata”. A parlare, attraverso il sito comunale, il primo cittadino Cristina Vazzoler. Ogni giorno, da quando è iniziata l'emergenza Covid-19, il personale della casa di riposo continua a lavorare con impegno e dedizione, portando con sé paura e preoccupazione.

L'amministrazione comunale è grata allo sforzo della squadra silenziosa degli operatori socio-sanitari che garantisce un servizio prezioso a chi è ricoverato. Si occupano delle esigenze primarie dei pazienti, ne curano l’igiene personale, aiutano a somministrare la terapia, li imboccano e non da ultimo si fermano a scambiare due parole. Loro sono l’unico collegamento con il mondo esterno per gli anziani ospiti. Operatrici e operatori di tutti i profili professionali hanno dovuto cambiare il modo di prendersi cura degli anziani residenti per proteggerli dal contagio, hanno dovuto imparare nuove procedure da applicare con rigore per proteggere gli ospiti, se stessi e le proprie famiglie.

"Dipendiamo gli uni dagli altri - racconta Antonella Gatto, direttrice della struttura - in questa piccola comunità i giorni scorrono veloci per noi che lavoriamo perché il lavoro, tutto il lavoro, è aumentato. Per gli anziani il tempo scorre ancora più lentamente senza la gioia di vedere i propri famigliari, i quali devono accontentarsi delle video-chiamate, e senza la preziosa presenza dei volontari. Nonostante questo ospiti e personale vivono serenamente perché ogni giorno è un giorno in più in cui abbiamo tenuto fuori dalla struttura il virus." Sono trascorsi quasi due mesi durante i quali la quotidianità è profondamente cambiata, le operatrici e gli operatori sono soli con gli anziani e sono cambiate le priorità: per i familiari la cosa più importante è che i genitori stiano bene, per gli anziani è importante che i figli e nipoti stiano bene, per il personale di non contagiare gli anziani e i colleghi continuando a garantire agli ospiti della struttura sempre la stessa assistenza di prima del virus.

"I familiari non hanno altra scelta che fidarsi di noi - continua Antonella Gatto - viviamo questo tempo con grande senso di responsabilità. Lo stato di emergenza è vissuto con dignità, grazie anche ad Anteo (la cooperativa che ha la gestione della Residenza, ndr) che ha fatto di tutto per proteggerci dandoci strumenti, dispositivi di sicurezza e conoscenze, sin da subito." “L’operatività e la competenza dimostrata – commenta il sindaco - ha fatto registrare sollievo e serenità tra i cittadini viglianesi anche alla luce di ciò che purtroppo si riscontra in altre realtà”.

L’amministrazione comunale registra però la totale assenza della regione Piemonte che nonostante i proclami ad oggi non ha dato alcuna risposta concreta. “Siamo consapevoli – racconta la direttrice - di essere stati molto fortunati perché quando abbiamo chiuso la struttura a visitatori, volontari e fornitori il virus non aveva ancora contagiato nessun ospite e per fortuna nessun operatore. Successivamente tutte le misure di prevenzione adottate hanno permesso di continuare ad evitare il contagio. Tutti i giorni ci chiediamo fino a quando? Noi continuiamo a mantenere molto alta la nostra attenzione anche quando andiamo a fare la spesa perché sappiamo che possiamo essere vettori del virus. Se il virus entrerà in struttura molti anziani saranno contagiati come è successo ad altre strutture del Biellese, che pure hanno applicato le misure di prevenzione e contenimento, perché le RSA non sono strutturate ed attrezzate per gestire pazienti Covid positivi: al loro interno non ci sono reparti ospedalieri per infettivi; inoltre, nelle RSA il personale è formato per non ospedalizzare, ma quel personale si sentirà in colpa per non aver fatto abbastanza. Bisogna essere onesti si sta chiedendo davvero molto alle RSA.”

“Un lavoro prezioso quello delle OOSS sempre – sostiene l’assessore alle politiche sociali, Elena Ottino - che sia questa sfortunata vicenda un’occasione per salvaguardare questa professionalità negli ultimi anni messa sotto pressione anche dal punto economico. Fa più rumore un albero che cade, della foresta che cresce, ma la foresta è grande e sono tante le case di riposo come la nostra che stanno facendo del loro meglio."