Biella Al Centro: "Le ricorrenze storiche devono essere celebrate meglio"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Quest'anno, nel clima un po' surreale causato da una pandemia che, per certi aspetti, rappresenta uno shock mondiale d'altri tempi, viene naturale riflettere sul corso della storia, con eventi che inevitabilmente ci coinvolgono. Ognuno di noi sperimenta inequivocabilmente che la realtà sta mettendo in discussione molte delle certezze su cui abbiamo impostato la nostra vita.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che la nostra comunità biellese dovrà essere, ancora una volta, più che mai coesa e operosa nell’affrontare tempi che, fin da ora, si prospettano impegnativi: tutti avanti, uniti! In questa prospettiva, le sfide che ci attendono esigono memoria delle nostre radici, lucida interpretazione delpresente, ricerca di vie d’uscita da percorrere insieme.

Dal 25 aprile al 3 maggio la nostra città è puntualmente chiamata a confrontarsi con tre momenti storici altamente significativi: il 25 aprile (Biella libera dal giorno prima), ci trasmette la forza d’animo e la determinazione dei nostri genitori o dei nostri nonni, saldi e resistenti dinnanzi all’occupante nazifascista; il 1° maggio, festa dei lavoratori, ci rimette nel solco di quelle generazioni biellesi che con le loro fatiche e sacrifici costruirono il benessere della nostra città; il 3 maggio, giorno del pellegrinaggio della città di Biella a Oropa, ci chiama alla fedeltà di quel voto fatto dal popolo biellese alla Madonna di Oropa nel 1620 per la scampata peste.

Nella ricorrenza della Liberazione, nonostante la maggior parte dei cittadini fosse costretta nelle proprie case, abbiamo assistito a una libera ed autonoma partecipazione all’evento tramite i social. Per partenostra, come “Biella al Centro”, abbiamo invitato i nostri amici e conoscenti a riflettere sul valore dellaLibertà, chiedendo a tutti di offrire un semplice pensiero da condividere on line.

In merito a tali ricorrenze, chiediamo al Sindaco di Biella – che, date le circostanze legate al contenimento epidemiologico, ha celebrato il 25 aprile in tono davvero tanto minore rispetto ad altri primi cittadini – di dedicare seriamente un po’ del suo tempo per onorare una città medaglia d’oro per la Resistenza e per condividere con i propri cittadini iniziative istituzionali che, pur svolgendosi in modo essenziale, devono essere pubblicizzate al meglio con l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione, andando ben al di là dei riduttivi videomessaggi ad oggi divulgati da Palazzo Oropa. Si trovino i modi giusti per condividere in modo appropriato questi momenti di festa e di orgoglio. Per le prossime celebrazioni, l’Amministrazione si faccia carico di iniziative dignitose, in modo che tutti possano condividere ricordi, idee, riflessioni, eventi che non possono ridursi a gesti sciatti o banali".