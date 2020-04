Coronavirus, Confartigianato e Cna all'unisono su parrucchieri e estetiste: "Inaccettabili tre mesi di stop. Riaprire subito"

L'attuale scrive che parrucchieri e estetiste potranno riaprire i loro negozi solo il 1° giugno, ovvero di lunedì, loro naturale giorno di riposo settimanale e quando il 2 è la Festa della Repubblica. Come dire, potete aprire il 3 giugno, tre mesi dopo la chiusura per l'emergenza Covid-19. E le associazioni di categorie sono imbufalite, così come gli stessi commercianti. "Incomprensibile e inaccettabile" definisce così questa decisione il segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli. "Anticipare le aperture entro la metà di maggio e un piano di sostegno al reddito di titolari e dipendenti che si affianchi ai fondi per la ripartenza delle imprese" fa eco il vertice di Cna.

“Non siamo contenti della decisione di Conte per quanto riguarda l’ipotetica riapertura del nostro settore al 3 giugno, nei fatti -continua Cristiano Gatti presidente di Confartigianato Biella-. La categoria degli acconciatori si sta rivoltando di fronte ad una risposta del genere che non ci si aspettava. Si pensava che comunque il 18 maggio potesse essere una data ipotetica di riapertura. Una vera delusione: questo significa tre mesi totali di chiusura che possono mettere a rischio l’intero settore. A giugno potrebbero esserci due ipotesi: da una parte, c’è il rischio che alcune attività non ce la facciano e quindi non riaprano del tutto; dall’altra, invece, chi riapre riparte con forti difficoltà economiche. E non dimentichiamo il rischio di perdere la clientela, a causa degli abusivi che si sono incrementati in questo periodo da parte di chi lavora in casa. Come Confartigianato avevamo stilato un vademecum incentrato sulla sicurezza, sugli accorgimenti da adottare per proteggere se stessi e la clientela e sulla contingentazione degli ingressi ma tutto questo non è stato considerato dal Governo. C’è grande disappunto ma c’è un aspetto che va sottolineato: mettiamo in tasca dei soldi a queste imprese. Che possano beneficiare di un contributo a fondo perduto. Parrucchieri ed estetici sono i settori più colpiti in questa fase e vanno aiutati maggiormente".

Sulla simile linea d'onda anche Cna Biella. "A brevissimo ci sarà la riapertura dell’edilizia e del reparto manifatturiero - incalza Gionata Pirali, presidente di Cna Biella-. Ma il problema è che si è procrastinato l’apertura dei servizi alla persona ad una data impensabile. Ora, calcolando che al 1°giugno è veramente un periodo lungo e che l’accesso al credito rimane sempre difficoltoso con le moratorie che non ci sono, queste aziende sono a rischio sopravvivenza. Per questo si richiede un’anticipazione anche perché estetisti e parrucchieri sono pronti a mettere in atto protocolli di sicurezza, magari ancor più stringenti rispetto ai settori della manifatturiera e dell’edilizia che riaprono prima. Secondo noi, a Roma dovrebbero risedersi al tavolo e ridiscutere meglio sulle date di riapertura di queste categorie”. Se si andrà avanti così sarà molto difficile evitare ripercussioni sull'occupazione: i mancati ricavi mettono a rischio il lavoro di 49mila addetti del settore.