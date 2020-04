Musica e poesia unite in Padroni del Cielo VIDEO

Padroni del Cielo. Un 'opera che nasce da un sogno. Scritta dal poeta Luca Stecchi e dalla meravigliosa interpretazione vocale di Marco Carena, autore anche della musica che accompagna le parole. La Poesia "Padroni del Cielo", è inserita nella raccolta poetica di Luca Stecchi dal titolo "Un fine cioccolato amaro" edita nel 2017. Questa canzone è stata eseguita per la prima volta al Gran Galà Aism di Biella del 2018 presso il Teatro Sociale Villani. “Un pensiero al direttore artistico dell'evento Barbara Capizzi – confida Stecchi - Un ringraziamento particolare per la disponibilità a Marco Carena, indubbiamente capace di portare questo testo fino ai confini del Cielo”.

Marco Carena è un cantautore per vocazione e cabarettista per caso, dotato di una spiccata vena sarcastico-ironica, a volte venata di humour-nero, con la quale dissacra i quotidiani luoghi comuni. Dai successi di Sanscemo prima (1990) e Sanremo poi (1991) gira l'Italia con i suoi spettacoli che si rifanno al genere "teatro-canzone": monologhi e canzoni di cui è autore. Dal punk-rock-italiano al cantautorato duro e puro, dagli spettacoli teatrali ai musical, film e fiction Tv, ha collaborato con grandi artisti come Riccardo Cocciante, Skiantos e partecipato a note trasmissioni (Maurizio Costanzo Show, Fuoriclasse, Quelli che il calcio, ecc.) "Sono onorato di avere avuto questa collaborazione artistica con un grande interprete come Marco, una persona con un cuore immenso. Padroni del Cielo, nasce da un sogno di alcuni anni fa. Al mio risveglio ho messo in parole le emozioni che il mio viaggio onirico mi ha donato" ha spiegato Luca Stecchi.

Quest’ultimo, autore e poeta biellese, ha avuto negli ultimi anni un percorso artistico molto intenso. Vincitore di numerosi premi di poesia è stato inserito in diverse raccolte poetiche di cui una in particolare vanta la prefazione di Mogol. Numerosi i grossi nomi che hanno collaborato con lui a livello artistico. Fra questi si segnala la cantante Gilda vincitrice di Sanremo nel 1975 con il brano la Ragazza del Sud.. e la cantante e attrice Elisabetta Coraini (già interprete di Centovetrine e della dottoressa Gio' ). Negli ultimi due anni, Stecchi ha realizzato un video a scopo benefico in sinergia con interpreti di primo piano del panorama musicale italiano. Il video La Preghiera di Bruno, scritta per ricordare il nonno materno deportato nei campi di concentramento di Dachau e di Mauthausen ha ricevuto fra gli altri i complimenti della Senatrice a vita Liliana Segre. Un grande riconoscimento arriva nel 2016, la sua opera "Blu Cobalto" scritta dopo aver sentito una testimonianza oncologica è arrivata fino al Santo Padre che gli ha espresso il suo giubilo attraverso una lettera giunta dalla Segreteria di Stato del Vaticano a cura di Monsignor Paolo Borgia.