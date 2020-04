Il comune di Biella torna in possesso del tempio crematorio. Cancello aperto in mattinata VIDEO

Un abbozzo di sorriso tra tanta crudeltà e miseria umana. Il comune di Biella è tornato in possesso del tempio crematorio. Nella tarda mattinata di oggi 28 aprile, il sindaco Corradino, il suo vice Moscarola, gli assessori Zappalà e Tosi insieme alla Polizia locale hanno forzato le porte della struttura. "Abbiamo bisogno del forno per motivi sanitari, ci battiamo e la presa in carico potrebbe avvenire già la prossima settimana". Queste la dichiarazione del sindaco Claudio Corradino nel pomeriggio del 17 aprile.

E infatti a 10 giorni di distanza le parole sono diventate fatti. Nonostante il Tar abbia rimbalzato, dichiarando la sua incompetenza a giudicare, il procedimento al tribunale civile, le chiavi comunque sono state consegnate dalla Socrebi, ditta che aveva in gestione la struttura prima dello scandalo dell'ottobre 2018. Ora si potrà procedere per bandire una gara per un nuovo affidamento. Intanto il tempio crematorio di Biella potrebbe già essere utilizzato qualora Borrelli dall'Unità di Crisi della Protezione Civile ritenesse opportuno l'utilizzo.

"Ci riappropriamo del forno e consegniamo oggi le chiavi alla Protezione Civile nazionale tramite la Prefettura per essere messa a disposizione delle autorità sanitaria per l'emergenza Covid 19 -dice il sindaco-. La fase giudiziale sarà lunga, alla società Socrebi spetterà un indennizzo e noi siamo pronti a farlo. A termine dell'emergenza bandiremo una gara per assegnare la struttura con condizioni migliori per il comune nell'interesse dei cittadini".