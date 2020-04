Ambulanti biellesi piangono la scomparsa di Sergio Mauretto

Era il presidente da 10 anni dell'Apa (associazione provinciale ambulanti), aveva 59 anni e nel giorno del suo compleanno è mancato all'ospedale di Ponderano. Sergio Mauretto era conosciutissimo nei mercati di piazza Falcone a Biella e in quello di Cossato grazie al suo banco di calzature. Abitava a Vigliano e in molti lo ricordano come una persona solare e simpatica, sempre pronta a far divertire. L'ambulante lascia la moglie e un figlio.