Le dolcezze di Massera per chi opera sul territorio in tempo di Covid19 FOTO

Grazie ad una donazione della ditta Massera Gino di Sala Biellese, nei giorni scorsi l’Associazione V.P.C.B.odv Volontari Protezione Civile Biellesi ha provveduto a distribuire prodotti dolciari presso le Forze dell’Ordine, gli operatori del Soccorso Sanitario e del Volontariato di Protezione Civile. La proposta di distribuire i prodotti donati, per portare un pò di dolcezza in questo periodo del COVID-19 a tutto il personale che si sta prodigando con controlli, interventi sanitari, distribuzione materiale alla popolazione e supporto logistico, è stata condivisa dall’azienda con la speranza di aver fatto cosa gradita.

La nostra Associazione VPCBodv, facente parte del Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Biella, ha potuto utilizzare i furgoni come supporto logistico per il trasporto e la consegna. I volontari della VPCB hanno preparato, in base alla lista di distribuzione, le scatole con i prodotti inserendo all’interno la lettera della Pasticceria Massera come ringraziamento dell’impegno e attività profusa. La consegna è stata effettuata su tutto il territorio della Provincia di Biella.

Ci uniamo ai ringraziamento della Pasticceria Massera ai Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, personale del Soccorso Sanitario, e i Volontari della Protezione Civile. A tutte le donne e uomini che stanno operando sul nostro territorio in questo momento duro e difficile…..”CE LA FAREMO” !!

Ecco il testo della lettera inserita nei pacchi dono:

"Cari Donne e Uomini che fate parte della struttura di Protezione Civile, oltre a provare per voi una grande stima per tutto ciò che fate sempre nella quotidianità, ci sentiamo in questo anno particolare debitori nei vostri confronti, in quelli dei medici ed infermieri, dei Volontari della Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. Arriviamo in ritardo purtroppo con il nostro dono materiale, a causa dei giorni che hanno preceduto la Pasqua di quest’anno poco organizzati e mal posti per questa pandemia che stiamo subendo tutti quanti.Il nostro augurio è che questo gesto porti in voi un po' di serenità,da trasmettere a chi vi sta vicino in questa battaglia ed alle vostre famiglie. Siamo Vicini a tutti voi in questo momento duro e difficile!!Ma ce la faremo!Con Tutto il nostro Cuore...GRAZIE

Famiglia Pasticceria Massera Gino srl"