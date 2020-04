Tu videomaker e il tuo animale diventa una star: Rossa, dolce e giocherellona, ecco la gatta Lea VIDEO

Tu videomaker e il tuo animale diventa una star, la nuova e divertente iniziativa di Newsbiella per celebrare gli amici pelosi e non solo. Clicca QUI per sapere come partecipare.

Rossa, dolce e giocherellona: Ecco la gatta Lea

Lea è una micia rossa di tre anni che abita a Vigliano con la sua padrona Vanna. Due anni fa, durante il weekend di Pasqua, Lea è scappata mentre si trovava sul camper ad Alba con i suoi padroni. I tentativi di ritrovarla nei giorni successivi, passati a cercarla per riportarla a casa, sono stati inutili. A distanza di un mese dall'accaduto, grazie alla disponibilità e gentilezza delle volontarie del gattile di Alba, Lea è stata ritrovata a 15 chilometri dal luogo in cui era stata smarrita. Si presume stesse cercando di tornare a casa visto che procedeva, in linea d'aria, in direzione di Biella. I volontari l'hanno catturata, messa in sicurezza e riconsegnata alla sua padrona.