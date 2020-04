Speciale Coronavirus: quali prospettive per l'export? Oggi dalle 18.30 il collegamento in diretta

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento sull'emergenza Coronavirus per il gruppo editoriale Morenews. Focus di oggi saranno le prospettive per l'export. A partire dalle 18 tutti i nostri giornali piemontesi saranno collegati in diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia Piemonte.

Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e lavora ogni giorno. La diretta sarà online su tutti i giornali e sulle relative pagine Facebook.

Ecco dove potrete seguire e nostre dirette:

PIEMONTE H.18.30

www.lavocediasti.it con Gabriele Massaro

Ospite: FILIPPO MOBRICI – Presidente Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato

www.lavocedialba.it e www.targato cn.it con Pietro Ramunno

Ospite: MATTEO ASCHERI – Presidente Consorzio di tutela barolo, Barbaresco Alba Langhe Dogliani

www.valsesianotizie.it e www.newsnovara.it con Mauro Benedetti

Ospite: GIANNI FILIPPA – Presidente Confindustria Novara - Vercelli

www.torinoggi.it www.24ovest.it www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24 con Massimiliano Sciullo

Ospite: RENATO ROLLE – Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Torino

www.newsbiella.it con Mauro Benedetti

Ospite: CARLO PIACENZA – Presidente Unione Industriale Biella