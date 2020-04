Pralungo, consegnati buoni spesa. Comune lancia raccolta alimentare per famiglie in difficoltà

A Pralungo è terminata la prima fase della distribuzione dei buoni spesa grazie ai fondi stanziati dallo Stato e ad una parte di risorse ricavate dal bilancio comunale, al fine di soddisfare le richieste pervenute con i necessari requisiti.

“Questa epidemia causata dal Covid-19 ha duramente danneggiato tutta una categoria di artigiani, commercianti, ristoratori, parrucchieri che da più di un mese hanno visto la loro attività ferma- spiega il sindaco Raffaella Molino – In modo particolare, abbiamo elargito a loro un contributo non dimenticando che la maggior parte delle persone appartenenti a queste categorie in tempi normali hanno sempre pensato al bene della nostra comunità con sponsorizzazioni di eventi, aiuto nelle varie manifestazioni e che certo continueranno a farlo non appena ci sarà la tanto sospirata ripresa”.

“L’analisi delle richieste ed i colloqui intrattenuti con i vari richiedenti ci ha permesso di comprendere che vi sono famiglie o anche singoli individui totalmente sconosciuti dai servizi sociali e che non hanno mai richiesto assistenza alcuna che però purtroppo oggi si trovano in serie difficoltà – prosegue il sindaco - Non sappiamo se il Governo stanzierà altri fondi o se potremo farlo con risorse proprie; nel frattempo si è pensato di proporre una raccolta alimentare organizzata direttamente dal comune di Pralungo proprio per aiutare chi in questo momento versa in difficoltà. Chiediamo ai cittadini di contribuire a questa iniziativa acquistando un bene di prima necessità nei negozi del paese e lasciarlo nell’apposita cesta o acquistare un buono spesa che sarà utilizzato esclusivamente nello stesso negozio. Si può anche portare direttamente derrate alimentari in Comune previo appuntamento con il sindaco e il suo vice. Ringraziamo anticipatamente chi vorrà contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa”.