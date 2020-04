Portula, altri ospiti della comunità L'albero guariti. Trasferiti a Crevacuore

Continuano le buone notizie per gli ospiti della Comunità Alloggio “L’Albero” di Portula: altri 5 ospiti sono stati dichiarati guariti dopo il secondo esito negativo, dunque sono stati trasferiti nei locali dell’Albergo Ristorante Fontana San Rocco di Crevacuore per la convalescenza. Ha potuto fare ritorno a casa anche un’operatrice, dichiarata guarita dopo 33 giorni.

"In Comunità rimangono ancora 3 ragazzi e due operatori che aspettano l’esito del quinto tampone a cui sono stati sottoposti – spiega l’assessore ai Servizi Sociali dell’Unione Montana della Valsesia, Francesco Nunziata – se sarà negativo potranno essere a loro volta trasferiti a Crevacuore. A quel punto tutti gli ospiti della Comunità, per un totale di dieci persone, avranno lasciato la struttura di Portula che verrà sottoposta ad un’operazione di igienizzazione e sanificazione, per poter poi tornare a diventare operativa dopo il periodo di convalescenza degli ospiti".

Tutto dunque si sta concludendo per il meglio: gli ospiti della Comunità “L’albero” fortunatamente non hanno manifestato sintomatologie acute, dunque il periodo di isolamento per loro è trascorso in modo sereno, così come gli operatori e tutti i responsabili si stanno adoperando per rendere sereno il loro soggiorno a Crevacuore, presso la struttura concessa gratuitamente dalla ditta Gabella Macchine.