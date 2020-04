Le biciclette non possono restare parcheggiate. Il pensiero di Davide Cassani e Gianni Zola

Tra le chiusure delle attività dovute all'emergenza del Covid-19 ci sono anche gli operatori del settore ciclistico. In base alle notizie attuali, non si parla ancora della riapertura dei negozi che trattano le due ruote, mentre in altri stati, vedi Germania, l'apertura è avvenuta il 20 aprile. Anche da noi si preme per la riapertura, che non è semplicemente un fatto sportivo, ma riguarda alcuni aspetti lucidamente analizzati da due esperti, quali Davide Cassani e il nostro Gianni Zola.

"Sono stato assolutamente d'accordo nel momento in cui ci hanno detto di restare in casa - spiega Cassani - perché non si deve sempre e solo pensare a se stessi. E' naturale per un ciclista pensare che se esce da solo non fa male a nessuno . Bisogna però considerare che in Italia ci sono migliaia di cicloturisti - circa 60, 70 mila appassionati - e, in caso di incidente, andare in ospedale non era proprio il caso. E per senso di responsabilità avevamo il dovere di restare in casa. Ma tornando ad oggi e agli scenari futuri, la bicicletta resta tra i mezzi più sicuri per gli spostamenti perché ti permette di mantenere le distanze. In più, oggi, con la bici elettrica si possono percorrere in sicurezza anche parecchi chilometri senza particolare sforzo. In questo momento, con la situazione coronavirus in miglioramento, l'uso della bicicletta è da incentivare, ma non è tutto: la bici è salute, rispetto per l'ambiente e risparmio, mantiene la distanza abbassando il rischio contagio. Basta vedere cosa avviene nei Paesi Bassi”.

“Sicuramente, in una grande città, piuttosto della metro, userei la bicicletta. Il momento sarebbe ideale per incentivare l'uso di questo mezzo molto sicuro - termina Cassani - anche con incentivi finanziari”. Dello stesso avviso è Gianni Zola, che aveva già sollevato l'argomento alla nostra redazione dopo la prima fase del lockdown dove si parlava dell'importanza di mantenere aperte le attività di riparazione biciclette perché il trasporto individuale è più sicuro del trasporto collettivo. E oggi arrivano anche una lettera dell'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) e una di Bosch (comparto bici elettriche) a sostenere la tesi della necessità di riaperture di queste attività.

"Credo che dopo una prima fase di chiusura, necessaria per tutti, ora sarebbe un controsenso non riaprire - commenta Zola - perché offriamo un servizio anche a riparazioni di carrozzine per disabili oltre che biciclette. Ora la nostra utilità si rafforza alla luce delle misure scaturite dall'emergenza coronavirus. Utilizzare questo mezzo oggi ha il duplice obiettivo di garantire una sicurezza nelle distanze e di utilizzare un mezzo che non inquina”.

“Bisogna sensibilizzare le amministrazioni pubbliche a dettare delle regole e ad incentivare l'uso di un mezzo ecologico. E qui mi voglio soffermare: tutti si stanno rendendo conto che l'aria è più pulita, ne parlano i telegiornali, basta guardare l'orizzonte... questo momento dovrà anche insegnare qualche cosa - termina Zola - generare delle riflessioni a chi ci governa".