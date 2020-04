La spesa in Valle Cervo è sui social, Crovella: “Servizio per il cittadino”

Una pagina social per elencare e pubblicizzare tutti gli esercizi commerciali della Valle Cervo, offrendo così un servizio ai valligiani. Da qui nasce il progetto dell’Unione Montana Valle del Cervo di creare una pagina Facebook dal titolo “La spesa in Valle Cervo”. “Si tratta di un’iniziativa utile che vuole dimostrare sostegno e vicinanza ai piccoli esercizi commerciali che resistono nelle nostre vallate – spiega il presidente dell’Unione Montana Davide Crovella – È anche un’azione di supporto e aiuto per il cittadino nei giorni del coronavirus, in un periodo di difficoltà per tutti. Un ringraziamento sentito e profondo va a queste persone e alle loro attività che si sono prestati per il bene della comunità”.

Nella pagina, sono pubblicati gli esercizi commerciali della Valle Cervo, con tanto di orari di apertura, locazione e numeri di telefono per il servizio di spesa a domicilio. “Un grande ringraziamento va anche a Salvatore Di Micco, assessore al Comune di Rosazza, che ha lanciato l'idea, creato il gruppo e che aggiorna quotidianamente la pagina dello stesso dedicando il suo tempo per il successo dell'iniziativa – sottolinea il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro - Un illustre manager, Luca Rossetto, uno che di marketing e di imprese se ne intende, lo ha definito "un marketing pulito, legittimo e utile!". Ora non resta che condividere e diffondere l'iniziativa”.