Anche Ronco ha celebrato il 75esimo anniversario della Liberazione, ovviamente in forma ristretta come previsto dalle restrizioni dettate dall'emergenza coronavirus. Alle 15 di sabato 25 aprile, il sindaco Carla Moglia e il vicepresidente dell'Anpi Biella Luciano Guala hanno celebrato la commemorazione ai Giardini della Pace. Insieme, hanno poi onorato anche le lapidi presenti in paese. Al termine della cerimonia, gli Inni d'Italia e d'Europa hanno riempito il paese.