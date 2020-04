Fase 2, niente messe. Cei protesta: “Libertà di culto compromessa”. Ma Palazzo Chigi: “Protocolli nei prossimi giorni”

“I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”. Ad affermarlo ieri sera la Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, in una nota ufficiale sul proprio sito, dopo l’illustrazione del nuovo Dpcm sulla Fase 2 da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi qui).

Sulla questione, la Presidenza del Consiglio ha diramato una nota attraverso i suoi organi ufficiali che recita: “Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni, si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza”.