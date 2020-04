Fase 2, i sindaci biellesi avviano il dialogo con le associazioni di categoria

Sono ormai diverse settimane che tutti i lunedì i Sindaci Biellesi si riuniscono in videoconferenza per aggiornarsi, condividere esperienze e problematiche e per trovare soluzioni condivise e pratiche comuni da adottare in questo momento di emergenza sanitaria.

I temi che si affrontano sono i più disparati, da come gestire i buoni spesa per i cittadini, a capire come gestire poste di bilancio dedicate all’emergenza, passando dal condividere metodi di gestione dei pazienti sottoposti a quarantena, senza dimenticare innumerevoli ulteriori tematiche che di volta in volta sorgono e vengono dibattute.

Nell’incontro odierno, coordinato come fin dall’inizio dal Vice Presidente Emanuele Ramella Pralungo, i Sindaci sono tutti concordi,anche alla luce dell’ultimo DPCM di ieri, riguardante la cosiddetta fase 2, nel voler coinvolgere nel brevissimo termine le associazioni di categoria e condividere con loro alcuni aspetti fondamentali legati alle attività produttive e commerciali.

“Sono davvero soddisfatto – ha commentato Ramella Pralungo – di come tutti i Sindaci stanno affrontando questa situazione. Ho constato una unità di intenti ed una volontà comune di collaborare, che potrei definire senza precedenti. Sembra che in questo momento abbiamo veramente compreso che dobbiamo lasciare da parte le differenze partitiche e remare tutti uniti nella stessa direzione. Le discussioni hanno un livello molto elevato, seppur orientato ad un approccio pratico e concreto, e ognuno porta la propria esperienza e le proprie idee su come affrontare le situazioni.

A nome di tutti i Sindaci Biellesi, che questa mattina mi hanno dato il mandato, preannuncio alle associazioni di categoria l’imminente arrivo di una convocazione per avviare quanto prima un dialogo riguardo le attività produttive e commerciali. Credo, con ogni probabilità – ha concluso il Vice Presidente – che la convoca sarà per giovedì pomeriggio. Una nuova occasione di confronto che spero sarà utile a tutti. In agenda, inoltre, inseriremo, a brevissimo, un incontro volto a coinvolgere anche gli ordini professionali.”