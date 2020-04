Ermengildo Zegna decide "di non sfilare ma vivere nel mondo in maniera virtuale la nuova collezione estiva"

"C’è un momento per tutto. E questo è il momento per pensare al futuro prossimo in un modo diverso" dice Gildo Zegna, CEO del Gruppo Ermenegildo Zegna.

Da Zegna abbiamo deciso di non sfilare e realizzare, invece, un format virtuale che possa permetterci di far vivere con la stessa forza, ovunque nel mondo, l’emozione della presentazione della nuova collezione Ermenegildo Zegna XXX Estate 2021. La bellezza della moda sta nella creatività. E la creatività non si ferma mai. Il momento difficile che stiamo vivendo va visto come uno stimolo per cambiare i parametri e un’opportunità per condividere ciò che facciamo e quindi, le collezioni che creiamo, in un modo differente. L’utilizzo del digitale in modo esclusivo è oggi diventato necessario.

"Ho sempre voluto sperimentare format alternativi da poter utilizzare per comunicare ad un pubblico sempre più ampio il mio processo creativo. L’idea che questa stagione presenterò la collezione con uno strumento digitale mi dà grande energia e libertà di pensiero perché finalmente posso entrare direttamente nelle case delle persone -afferma Alessandro Sartori, Direttore Artistico del Gruppo Ermenegildo Zegna-. Vogliamo creare una vera dimensione esperienziale con l’obiettivo di continuare a portare all’attenzione del nostro pubblico lo stile e l’innovazione di Ermenegildo Zegna che quest’anno celebra i suoi 110 anni di storia. Una storia autentica, unica, da sempre contraddistinta da passione e bellezza".

Il Gruppo Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna, brand leader nell’abbigliamento maschile di lusso, nasce nel 1910 a Trivero, Italia, fondato dal giovane imprenditore Ermenegildo la cui visione pionieristica continua a guidare lo sviluppo dell’azienda in modo sostenibile: utilizzare le risorse per il bene comune, avere un approccio filantropico come concreta espressione del senso di responsabilità verso la società, prendersi cura del territorio e della comunità. L’Azienda è oggi guidata da Ermenegildo Zegna, Amministratore Delegato, nipote del fondatore e terza generazione della famiglia. Nel corso degli anni il Gruppo, nato come produttore di tessuti di altissima qualità, ha consolidato la propria leadership nella commercializzazione dell’abito artigianale e sartoriale, fino ad affermarsi come un brand lifestyle di lusso con una distribuzione globale in oltre 100 Paesi.