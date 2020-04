"Cun sas velas a su ’entu", i Sardi nel mondo con le vele al vento

Sardi nel mondo “con le vele al vento/cun sas velas a su ’entu”

Martedì 28 aprile, ore 21:00 , "Sa Die de sa Sardigna", festa del Popolo sardo in collegamento on-line su Skype con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata - appuntamento col laboratorio linguistico per imparare a leggere e scrivere in lingua materna attraverso poesie di poeti contemporanei.

Agli emigrati, proprio così dice la poesia di Nicola Loi: a tutti coloro che hanno lasciato la patria; questo è il senso profondo del termine.

E' vero che, noi sardi, in tutto il mondo ci siamo fatti onore, in tutto il mondo abbiamo portato la nostra anima sarda. Ma, l'anima sarda - pur vivissima nel cuore - è sempre e solo anima: la realtà non è mai uguale al sogno che ci pulsa nelle vene, e mai è la patria.

E' vero che onore, serietà, abitudini ci fanno apprezzare; è altrettanto vero che la nostra amicizia ci distingue, è diversa; diversa perché in essa risuona la radice di amare: parola, quella sarda - amistade - vicinissima al latino; e legata, anche, al proprio contrario (nimistade). Ma, tant'è: questi siamo!

E' vero, anche, che nel cuore sempre giace un senso di mancanza, di incompletezza, di lontananza: “cudd'arcanu trazu” (strazio dell'anima?), come ben dice il Poeta: lenito, questo senso doloroso, dall'uso della lingua, dei cibi, degli usi: che si mantengono anche coi figli che, talvolta, quella patria, quella madre Sardegna, non la conoscono.

Il saluto finale – dae sa terra chi azis in coro – svela il cuore del Poeta che il saluto lo manda: nel cuore il posto per tutti quelli che non possono tornare c'è, e deve esserci!

Ed è per loro che garriscono al vento gli stendardi con quei quattro mori che sono i Sardi della madre: sono qui, ma anche ai quattro angoli della terra.

Il cuore è anche più grande!

Pietro R. Borenu

A sos emigrados sardos in su mundu

As ispartu sas velas a su 'entu,

Oe ti ch'agatas in totu su mundu.

De custa terra sard'as bonu ammentu,

Cun su limbazu e su ballu tundu.

Che ses partidu in giovana edade,

Ca ti ch'ana de obligu mandadu.

Sos pecados de una sotziedade,

Chi su populu sardu at ismesadu.

Ma in cue t'as fatu mannu onore,

As agatadu sardos de totue.

Si podes ballas, cantas a tenore,

No ses restadu tzertu a pes’a rue.

Colonizadu as tota s'Italia,

Tzilleris, ristorantes e pastores.

In tota s'Europa, in Australia,

Istudiosos, chimicos, dutores.

Dae su Canada, fin'a s'Argentina,

Dae Noa Zeland'a su Giappone.

Che sezis arrivados a sa Cina,

De custa terra in dogni cuzone.

Semper in unione e amistade,

Tenides una bona numenada.

Azis mantesu cudda sardidade,

Cun sos moros est semper bentulada.

Faghides festas a sa sard'antiga,

Cun binos e cun mandigos licanzos.

Dades iscola de zente amiga,

In terr'anzena no sezis istranzos.

Su bonu modu, su cumportamentu,

Chi est semper forte che pedra 'e nuraghe.

E de sa sarda iscola bonu ammentu,

Semenende totue semper paghe.

Si a discansu torrades a inoghe,

Azis in coro cudd'arcanu trazu.

In festa bos cantades una 'oghe,

E impitades su 'ostru limbazu.

Sardos in natzìones meda a tesu,

A su sardu poniant contivizos.

Ammento in Argentina un'orunesu,

Faeddaiat in sardu cun sos fizos.

Omine mannu, unu sardu veru,

De custa terra nostra bona insigna.

Custos pitzinnos e no paret beru,

Mai aiant connotu sa Sardigna.

Pro cuddos chi no che podent torrare,

In cue tenent sa familia insoro.

Unu saludu bos cherzo mandare,

Dae sa terra chi azis in coro.

Nicola Loi, 14 aprile 2020

Agli emigrati sardi nel mondo



Hai aperto le vele al vento,

Oggi ti trovi in tutto il mondo.

Di questa terra sarda hai un bellissimo ricordo,

Con la lingua e il ballo tondo.

Sei partito in giovane età

Perché ti ci hanno obbligato

(Sono) i peccati di una società,

Che ha dimezzato il popolo sardo.

Ma dove ti trovi ti sei fatto grande onore,

Hai trovato sardi ovunque.

Quando puoi, balli, canti a tenore,

Non sei rimasto certo con i piedi in croce.

Hai colonizzato tutta l'Italia,

Bar, ristoranti e pastori.

In tutta l'Europa, in Australia,

Scienziati, chimici, dottori.

Dal Canada, fino all'Argentina,

Dalla Nuova Zelanda al Giappone.

Siete arrivati persino in Cina,

Di questa terra in ogni cantone.

Sempre in unità ed amicizia

Vi siete guadagnati una buona fama.

Avete mantenuto quella sardità,

Coi quattro mori sempre sventolata

Fate feste all'antica (maniera) sarda

Con vini e cibi prelibati

Siate scuola di gente amica,

In terra straniera non siete forestieri.

Il buon modo, il (vostro) comportamento,

Che è sempre forte come pietra di nuraghe.

E della scuola sarda buona testimonianza,

Seminando ovunque sempre pace.

Se per le vacanze tornate qui,

Avete in cuore quell'arcano trascinare.

Nelle feste cantate con una voce sola,

E usate il vostro linguaggio.

Sardi in nazioni lontane,

Alla lingua sarda davano vero valore.

Ricordo in Argentina un'orunese,

Parlava in sardo con i suoi figli.

Un grande uomo, un sardo vero,

Di questa terra nostra buona insegna,

Questi figli e non sembra vero,

Mai abbiano conosciuto la Sardegna.

Per quelli che non possono tornare,

lì si sono fatti la famiglia loro.

Un saluto vi vorrei mandare,

Dalla terra che avete in cuore.