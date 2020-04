Cossato, continua la raccolta fondi del Pd. Donate mascherine e igienizzanti alla Croce Rossa

Prosegue da settimane la raccolta fondi del circolo del Pd di Cossato a favore della Croce Rossa locale per l’acquisto di mascherine, guanti monouso, occhiali, tute e prodotti disinfettanti. “La Croce Rossa è una delle strutture che, in queste settimane di delirio, ha portato supporto e umanità a molti di noi colpiti da un male infido che quando ti colpisce ti rende inerme e in balia degli eventi – spiega, in una nota stampa, la segreteria locale del Partito Democratico - La struttura di Cossato è composta solo da volontari che, a sprezzo della loro incolumità, si prodigano nel dare aiuto. Inoltre, con l’aiuto di molti amici, abbiamo messo mano al portafoglio raccogliendo oltre 1.400 euro. Ci siamo dati da fare nell’acquistare, con tutte le difficoltà del caso, dispositivi medici”.

“Settimane fa (clicca qui) abbiamo consegnato le prime 40 mascherine – sottolinea la segreteria di Cossato - La seconda partita di materiale, dal valore di circa 500 euro, l’abbiamo consegnata il giorno di Pasqua ed era costituita da igienizzanti con una seconda tranche di 200 mascherine. Altre 300 mascherine sono state date mercoledì scorso. Ora siamo in attesa che arrivi un partita di 200 mascherine ad alto filtraggio FFP2. Approfittiamo per ringraziare tutti coloro che con il loro contributo ci hanno aiutato e avuto fiducia in questa iniziativa. Far del bene ci fa sentire bene”.