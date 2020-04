Coronavirus, una coppia biellese si racconta: “Dovevamo sposarci ma è saltato tutto”

“Uno pensa che il matrimonio sia un giorno speciale da trascorrere insieme ad amici e parenti. Un momento di profonda felicità che solo poche volte nella vita potrai vivere. Purtroppo poche volte ci si sofferma a pensare che dietro a tutta quella giovialità ci sono mesi, se non anni, di lavoro e organizzazione per rendere quel giorno così speciale e perfetto. Ma il coronavirus ha fatto saltare tutto questo”. Alessia e Marco (nomi di fantasia per salvaguardarne la privacy) sono una giovane coppia biellese che, come tanti in questi mesi, avevano programmato di sposarsi nel 2020. Ma l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha bloccato, almeno per il momento, la loro promessa di eterno amore.

“Non ce la siamo sentita di celebrarlo e, a malincuore, abbiamo rinviato – confidano al quotidiano Newsbiella - Alla notizia, per tirarci su il morale e sperando di strapparci un sorriso, tanti amici ci hanno confidato che forse il destino ci sta dando un’altra possibilità per ripensare a tutto questo. Ma la battuta non ci ha consolato”. La preparazione al lieto evento inizia poco più di un anno fa. “Come tutti i promessi sposi, cominciamo a guardarci un po’ intorno, giusto per capire come organizzare il tutto – raccontano – Visitiamo vari agriturismi e fioristi prendendo diversi appuntamenti e partecipando ai percorsi di avvicinamento alla celebrazione del sacramento delle nozze”.

Nel dicembre dello scorso anno l’elenco delle cose da fare (e la loro realizzazione) è a buon punto e sui giusti binari. “Diamo i primi anticipi e ritiriamo le partecipazioni ma a febbraio lo scenario comincia a cambiare inevitabilmente: l’emergenza da Covid-19 comincia a farsi strada, arrivano i primi decreti ministeriali e pian piano le diverse attività cominciano a chiudere. Si inizia a vivere sospesi nel tempo”.

Molte le domande che frullano in testa ma senza mai una risposta chiara. “Cosa fare? Rimandare? E se non riapre nulla prima di quel giorno? Allo stesso tempo si comincia a restare a casa dal lavoro e purtroppo, come tanti, hai delle spese da sostenere oltre a quelle previste per il matrimonio. E ovviamente dai fondo a quei due risparmi che avevi messo da parte con enormi sacrifici e la domanda sorge spontanea: ce la posso fare?”.

Dopo tanti interrogativi e alcuni momenti di sconforto, arrivano le prime risposte. “Decidiamo di rimandare per salvaguardare la salute degli invitati e per vivere quel momento in totale serenità. Ma le conseguenze di una scelta vanno affrontate: cominci a sentire tutte quelle persone che hai contattato in questi mesi per spiegare, con la tristezza nel cuore, la tua decisione. Sei dispiaciuto perché vai a togliere entrate a quei lavoratori che, in questo periodo, non se la passano bene; e nonostante questo, con gentilezza e calma, provano a venirti incontro capendo la situazione e cercando di trovare la soluzione più accomodante. Personalmente vogliamo ringraziare tutte queste persone in maniera indistinta”.

Il pensiero va anche a chi si è trovato nella stessa identica situazione. “La buona sorte ci ha assistito perché abbiamo trovato persone molte comprensive ma purtroppo ci sono state tante coppie che non sono state così ‘fortunate’ nei giorni del coronavirus”. E sul futuro? “ Ci sposeremo più in là, quando la situazione generale lo consentirà”.