Coronavirus, Piemonte prima regione per numero di positivi rispetto agli abitanti: "Preoccupazione per la Fase 2"

Il Piemonte è la prima regione per pazienti positivi al Coronavirus in rapporto al numero di abitanti. A lanciare l'allarme è stato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, che ha definito "assai preoccupante il trend di crescita dell'ultimo mese".

Secondo le cifre fornite dal deputato, si tratta di 355,9 casi ogni 100mila abitanti, più del doppio della media Italia di 175,4. Un primato ben poco lusinghiero, che peraltro mette alle spalle anche la Lombardia, con 342,7 casi ogni 100mila abitanti e l'Emilia Romagna (276,9). Quindi la Liguria (221,5) e il Veneto (192,3).

"Dal primo di aprile l'indice di positivi su 100.000 abitanti è cresciuto in Italia del 31,4%, mentre in Piemonte l'incremento è stato dell'83,1%, in Lombardia del 33,8%, in Liguria del 29,8%, in Veneto del 14,7% e in Emilia Romagna del 7,4% - ha fatto notare Fornaro -. Dati che devono, quindi, indurre alla massima prudenza rispetto alla fase 2, in particolare in regioni come il Piemonte ancora in piena emergenza sanitaria, nonostante la pressione sugli ospedali (ricoveri e terapia intensiva) sia diminuita negli ultimi giorni. I dati dicono che virus è ancora presente in maniera significativa sui territori".