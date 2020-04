Coronavirus, il Don Orione nasce da una grande unità di intenti. Monticone: "Grazie al sistema Sordevolo"

Il Don Orione di Sordevolo è pronto ad ospitare, per ora, 25 pazienti in via di guarigione ma ancora positivi al Coronavirus che per svariate motivazioni non possono far ritorno nelle proprie case per la quarantena. Il "sistema Sordevolo" è stato il principale protagonista, questo grazie al lavoro di squadra di tanti attori del territorio biellese e partito dal sindaco Alberto Monticone del comune di Sordevolo insieme ai Consorzi socio assistenziali. La spaziosa struttura, fino ai primi anni del 2000, era adibita a vacanze estive, successivamente è stata trasformata in casa di riposo e chiusa poi intorno al 2005. Negli ultimi anni la struttura è stata oggetto di alcune importanti ristrutturazioni come la sostituzione delle caldaie.

"La prima volta che abbiamo parlato del Don Orione è stato intorno al 20 di marzo, su richiesta della Regione Piemonte che aveva necessità di svuotare gli ospedali -racconta il sindaco Alberto Monticone-. Nella riunione in prefettura, il direttore della casa di riposo N.S. d'Oropa Stefano Morenghi ha precisato che la struttura del Don Orione sarebbe stata l'ideale per questa fase due dei pazienti Covid 19, con la possibilità di gestirla in totale sicurezza". E così il bando se lo è aggiudicato il comune di Sordevolo predisponendo i vari protocolli dell'Unità di Crisi.

"Grazie ai Consorzi socio assistenziali, fautori dell'idea e all'interessamento di Morenghi -prosegue il primo cittadino- come amministrazione siamo andati avanti fino ad individuare le tre ditte che poi hanno lavorato anche nei giorni festivi per ottenere il risultato finale. Devo ammettere che la burocrazia non ci ha affatto aiutati, solo l'Unità di Crisi del Piemonte è riuscita a sbloccarla. Ora, siamo pronti".

A gestire la neonata struttura, per i 25 pazienti Covis 19 in via di guarigione ma ancora positivi, sarà la Casa Ospitaliera N.S. d'Oropa Onlus che utilizzerà tutti i protocolli necessari per gestirli. Di certo verrà utilizzato personale esclusivo ovvero dedicato al un solo lavoro in questa struttura. "E' stata una grandissima operazione per Sordevolo e tutto il territorio della nostra provincia -dice ancora il sindaco-. Essere riusciti in così poco tempo a mettere in piedi questo progetto significa aver lavorato come una vera squadra. Dopo il rinvio della Passione 2020, questo progetto del Don Orione mi rincuora personalmente e credo faccia bene anche a tutti i sordevolesi. Di certo un segnale concreto per un progetto importante".

Ma il lavoro di squadra e unità d'intento porta in grembo alcuni nomi. "Di certo il primo ringraziamento va al Don Orione, al suo direttore don Pier Luigi Ondei e all'economo don Alessandro D'Acunto per la loro disponibilità all'operazione nell'ottica sociale che è nelle corde della loro missione -conclude Monticone-, alla Casa Ospitaliera NS d'Oropa nella persona del presidente Maurizio Neiretti, al consiglio e al direttore Stefano Morenghi che sarà colui che gestirà questa nuova fase, alle tre imprese che hanno lavorato anche nelle festività (Ronchetta, Lunardon e Derossi), alla Fondazione Cassa di Risparmio per l'acquisto degli arredi, alla Protezione Civile, ai consorzi Cissabo e Iris, alla Prefettura, al comune di Biella e all'Asl per l'unità d'intento".