Coronavirus, domani riparte il Tessile. Il Ministro Luciana Lamorgese avverte i Prefetti. Pella: "Soddisfatto"

Si riparte. Il Tessile biellese, da martedì 28 aprile, riapre i cancelli ai dipendenti. Tornano a battere le macchine nei reparti. Una circolare del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è infatti arrivata sulla scrivania in tutte le prefetture italiane, compresa quella di Fabrizia Triolo, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti nell’ambito di applicazione dell’art.2, comma 7, del dPCM 10 aprile.

"La disciplina del Golden Power (le due parole nascondono un senso molto più profondo per il Governo e la necessità di proteggere le società operanti in settori particolarmente importanti) -recita la circolare- che si occupa di rilevanza strategica solo in alcuni settori produttivi, non appare idonea a delimitare il concetto che il Dcpm si è inteso riferire a tutte quelle imprese la cui sospensione dell'attività possa comportare riflessi negativi sulla intera economia nazionale". Per queste motivazioni il "Golden Power" viene esteso a tutte "le attività produttive orientate in modo prevalente all'esportazione il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere all'Italia quote di mercato". In poche parole domani 28 aprile si torna in reparto. Con la gradualità del caso, chiaramente e la massima tutela della salute dei lavoratori con il rispetto delle misure adottate dai Protocolli.

Si è sbloccata prima del 4 maggio la filiera del manufatturiero e questo grazie alla battaglia ferrea, al lavoro di tessitura tra i reparti portati avanti, da diverse settimane, dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e dal parlamentare biellese vice vicario dell'Anci Roberto Pella, entrambi in cabina di regia. Poche le sue parole ma quanto bastano per capire l'importanza del gran lavoro fatto dallo stesso Pella per lo sblocco della situazione. "Sono veramente felice di questo risultato. Il patrimonio culturale e identitario che caratterizza il made in Italy nel mondo - commenta- è risalente e, sin dalle proprie origini, contempla la manifattura tessile che oggi esporta il 70 per cento del prodotto in tutto il mondo. La filiera si è già riorganizzata in maniera responsabile, tramite accordi con le parti sociali sui protocolli di lavoro, e consapevole, proprio in virtù del ruolo che può svolgere in termini di affidabilità, credibilità e attrattività del sistema Paese. Non possiamo cedere alla concorrenza estera".

Giornata di fermento quindi nelle amministrazioni aziendali che quasi non ci speravano più e oggi si ritrovano a lavorare, a mettere a punto i programmi, per riaprire martedì 28 aprile. Dopo 33 giorni di lockdown, finalmente il motore del tessile si riaccende: fondamentale per l'economia del Biellese, del Paese intero, l'esportazione. Una causa che già a metà settimana scorsa l'Unione Industriale Biellese aveva provato a forzare, purtroppo inutilmente ma solo rimandata di pochi giorni quando ormai la testa era rivolta al 4 maggio. Chiara soddisfazione arriva dal presidente dell'Unione Industriale Biellese, Carlo Piacenza: "Ha vinto il buonsenso. Finalmente si considera il tessile quale manifattura strategica per l’economia nazionale, non solo in termini di numeri ma soprattutto come punta di diamante dell’Italia nel mondo. Nel Distretto le imprese stanno ripartendo: non è un processo immediato ma ci stiamo preparando ad un graduale riavvio, ferma restando l’imprescindibile tutela della salute attraverso il rispetto delle misure definite dai Protocolli condivisi".