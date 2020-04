Coronavirus, consegnate a Masserano mascherine e buoni spesa

Assistenza e sostegno alla comunità di Masserano. Queste le linee guida dell’amministrazione comunale che, nelle scorse settimane, ha autorizzato il servizio di spesa a domicilio di generi alimentati, farmaci e prodotti di prima necessità per gli anziani o le persone affette da disabilità. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’azione di un gruppo di volontari.

Sul tema mascherine, sono state distribuite 2mila mascherine chirurgiche alla popolazione. “Speriamo – confida il sindaco Sergio Fantone – di fare una nuova consegna settimana prossima”. Inoltre, grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco di Cossato, si è compiuta in paese una sanificazione di strade, marciapiedi e parcheggi, specialmente nelle aree più frequentate del paese. “Il Comune ha acquistato i prodotti e le tute – spiega il primo cittadino - Questo trattamento verrà ripetuto tra un paio di settimane, non appena le squadre saranno a disposizione”.

Capitolo buoni spesa. “30 famiglie li hanno ricevuti ma le domande stanno ancora arrivando – sottolinea Fantone - La distribuzione andrà avanti fino all’esaurimento dei fondi”. Gli uffici comunali restano aperti con personale ridotto, su appuntamento e per validi motivi. “Il mio telefono – prosegue - è sempre acceso e rispondo, spero in modo pertinente, a tutte le domande che i cittadini mi pongono”. Infine, il sindaco fa chiarezza sui casi di Covid-19 in paese: “Ci sono tre casi positivi. Tutti in quarantena e stanno bene”.